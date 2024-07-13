Timur Cihantimur eziyet gördüğü ıslahevinden başka eyalete gönderildi

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart gecesi Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olup, annesi Eylem Tok'la birlikte ABD'ye kaçan ve tutuklanan Timur Cihantimur'un kaldığı cezaevi değişti. Cihantimur, Connecticut'tan Massachusetts'teki başka ıslahevine nakledildi. Cihantimur'un Türkiye'ye iadesiyle ilgili dava sürecinde bir sonraki duruşmanın 15 Ekim'de olması bekleniyor.

Dava sürecinde taraflar duruşma gününe kadar iddia ve savunma yapacak. Davanın hakimi ilk duruşmada Timur'un ABD vatandaşı olmasına rağmen ABD'yle bağı olmadığını söylemişti.

Timur ve annesi Eylem Tok, 13 Ağustos'a kadar iade gerekçelerini savcılığa verecek.