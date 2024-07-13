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Timur Cihantimur eziyet gördüğü ıslahevinden başka eyalete gönderildi

1 Mart gecesi İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olup annesi Eylem Tok ile beraber ABD'ye kaçan Timur Cihantimur, eziyet gördüğü ıslahevinden başka eyalete gönderildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 07:02
Timur Cihantimur eziyet gördüğü ıslahevinden başka eyalete gönderildi

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İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart gecesi Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olup, annesi Eylem Tok'la birlikte ABD'ye kaçan ve tutuklanan Timur Cihantimur'un kaldığı cezaevi değişti. Cihantimur, Connecticut'tan Massachusetts'teki başka ıslahevine nakledildi. Cihantimur'un Türkiye'ye iadesiyle ilgili dava sürecinde bir sonraki duruşmanın 15 Ekim'de olması bekleniyor.

Dava sürecinde taraflar duruşma gününe kadar iddia ve savunma yapacak. Davanın hakimi ilk duruşmada Timur'un ABD vatandaşı olmasına rağmen ABD'yle bağı olmadığını söylemişti.
Timur ve annesi Eylem Tok, 13 Ağustos'a kadar iade gerekçelerini savcılığa verecek.

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