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Sahte kimlik kartı operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 2 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nın ismi ile sahte kimlik kartı düzenleyen 2 şüphelinin Adana'da yakalanıp tutuklandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 18:32 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 18:44
Sahte kimlik kartı operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 2 şüpheli tutuklandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nın ismi ile sahte kimlik kartı düzenleyen 2 şüphelinin Adana'da yakalanıp tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "11 Temmuz 2024 tarihinde sosyal medya platformu üzerinden İçişleri Bakanlığımızı etiketleyerek paylaşılan ihbar sonucu, İçişleri Bakanlığı'mızın ismi kullanılarak kimlik kartları düzenlenmiş olduğu tespit edilmiştir. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ihbarın değerlendirilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucu; E.V. ve aynı araç içerisinde bulunan F.A. adlı şüpheliler suça konu kartlarla birlikte yakalanmıştır. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şahıslar hakkında 'nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs, belgede sahtecilik ve nüfuz ticareti' suçlarından soruşturma açılmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Devlet kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan ve imtiyaz sağlamaya çalışanlara, suç odakları ve suçlulara göz açtırmayacağız" dedi.

Sahte kimlik kartı operasyonu!

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