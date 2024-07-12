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Resimde kaç tane insan yüzü görüyorsun? Zeka testi: 872 kişi denedi başaran kişi sayısı 1

Sosyal medya kullanıcılarını büyüleyen ve hayrete düşüren bir optik illüzyon testi, son günlerde internetin gündemine oturdu. İddialara göre, bu testte gizlenmiş dokuz yüzü bulabilenlerin sayısı oldukça az. Yapılan araştırmalar, insanların sadece %1'inin bu zorlu görevi 11 saniye içinde başarabildiğini ortaya koyuyor.

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 15:34 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 15:34
Resimde kaç tane insan yüzü görüyorsun? Zeka testi: 872 kişi denedi başaran kişi sayısı 1

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Bu görsel, ilk bakışta sıradan ağaçlarla dolu bir manzara gibi görünse de, aslında dokuz insan yüzü barındırıyor. Göz alıcı detaylarla dolu bu resimde yüzleri saptamak gerçek bir meydan okuma. İlk etapta belki iki yüz görebilirsiniz, ama dokuzunun tamamını fark etmek oldukça güç.

RESİMDEKİ 9 YÜZ NEREDE?

Ağaçların dalları bu optik illüzyonda yüzlerin ana hatlarını oluşturuyor. Yapmanız gereken, dalların çizdiği şekilleri takip ederek gizli yüzleri ortaya çıkarmak. Örneğin, resmin sol tarafında bulunan en büyük yüz iki ağacın ince dalları ve yaprakları ile saklanmış durumda.

HER DETAY BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Bir ağacın yaprakları bir yüzün favorilerini canlandırırken, diğer ağacın yaprakları ise saçları oluşturuyor.

Dallar, yüzün gözleri, kaşları, dudakları ve burnunu şekillendiriyor. Bu detaylar arasındaki bağlantıyı kurmak, zeka ve dikkat gerektiriyor.

ZEKA VE GÖZLEM YETENEĞİ TESTİ

Bu zorlu testte altı veya yedi yüz bulmanız bile sizi zeki kategorisine sokabilir. Eğer tüm yüzleri başarıyla bulabilirseniz bu üstün gözlem yetenekleriniz olduğunu ve zorlukların üstesinden gelebileceğinizi gösterir.

Şimdi sizi bu heyecan verici zeka yolculuğuna davet ediyoruz. Bakalım siz kaç yüzü fark edebileceksiniz?

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