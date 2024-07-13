LGS’de ilçe birincisi olan Zeynep Kaytancı, okul dışında ineklerin temizliğini yapıyor

Adana Saimbeyli'de hem çobanlık yapıp hem de derslerine çalışan Zeynep Kaytancı (15), Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) büyük bir başarıya imza attı. Zorlu şartlara rağmen 87 net yaparak 485,9 puan aldı. İlçe birincisi oldu. Türkiye genelinde ilk 500 öğrenci arasına girmeyi başardı. İlçe Kaymakamı Emre Açar, Zeynep ve derece yapan diğer öğrencileri hediyelerle ödüllendirdi. Eğitim hayatları boyunca devletin yanında olacaklarını belirtti.

'AİLEM HEP YANIMDA'

Dört çocuklu bir ailenin kızı olan Zeynep, ailesine ait inek ve koyunları otlatırken ders çalışarak sınavlara hazırlandı. Okul dışındaki zamanlarında ailesine yardım etti. Kaytancı, "Başarımı ailem ve öğretmenlerin desteğine borçluyum" dedi. Anne Yasemin Kaytancı, baba Mustafa, "Kızımızın başarısıyla gurur duyuyoruz, sonuna kadar destekçisiyiz" diye konuştu.

'HEDEF KOYDUM'

Düzenli ve hedefli çalışmanın başarıyı getirdiğini vurgulayan Zeynep, "Para kazanmak zor, annem ve babamın zorlu hayatı beni daha çok heveslendirdi. Fen lisesini kazanıp, doktor ya da mimar olmak istiyorum" dedi.



Zeynep Kaytancı, okul dışında ailesine yardım ederek, ineklerin temizliğini yapıyor. Genç kız, LGS'de 485,9 puan alarak ilçe birincisi oldu.