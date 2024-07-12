Avcılar’da akılalmaz olay: Çöp konteynerinde bebek bulundu

İstanbul Avcılar'da çöp konteynerinin yanında poşete konulmuş bebek bulundu. Yeni doğduğu tahmin edilen bebek hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, bebeği bırakan kişi yada kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.
POŞETTEN GELEN BEBEK SESİNİ FARK ETTİ
Firuzköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen korkunç olay, çöp atmaya giden bir kadının konteynerin yanındaki poşeti fark etmesiyle ortaya çıktı.
Kadın, çöp konteynerinin yanında bulunan bir poşetten bebek sesi geldiğini duydu.
BEBEĞİ BIRAKAN CANİLERİN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Poşeti açan kadın, içinde bir kız bebeği gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, bebeği bırakanların bulunması için çalışma başlatıldı.