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Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay’ın acılı babasından yürek yakan feryat: Ben de Kürdüm Allah belanızı versin

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay’ın acılı babasının feryadı yürekleri parçaladı. Terör örgütüne lanet okuyan acılı baba, "Ben de Kürdüm. Allah hepinizin belasını versin" ifadelerini kullandı. Öte yandan şehit Rıdvan Talay'ın nişan hazırlıkları yaptığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 21:31 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 21:41
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay’ın acılı babasından yürek yakan feryat: Ben de Kürdüm Allah belanızı versin

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehit olduğunu bildirdi.


MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 12 Temmuz 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."



Talay için başsağlığı mesajı yayımlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.



TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın (26) bir süredir nişan hazırlıkları içerisinde olduğu öğrenildi. Talay'ın şahadet haberi sonrasında Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan baba evine Türk bayrağı asıldı.

Şehidin acılı babası: "Ben de Kürdüm. Allah belanızı versin"



"BEN DE KÜRDÜM ALLAH BELANIZI VERSİN"

Şehadet haberini alan acılı babanın feryadı yürekleri dağladı. Acılı baba, "Ben de Kürdüm. Allah hepinizin belasını versin" ifadelerini kullandı.



NİŞAN HAZIRLIKLARI YAPIYORMUŞ

Öte yandan şehit Rıdvan Talay'ın nişan hazırlıkları yaptığı bildirildi.

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