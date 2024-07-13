Konya'da lise öğrencisine öğretmen tacizi! Sapık öğretmen kabul etmedi WhatsApp mesajları ifşa oldu | "Kalçamı sıktı, boynumdan sararak..."

'FİTRE AMAÇLI BİN TL PARA KOYDUM' Öğrencinin kalem kutusuna parayı fitre amaçlı koyduğunu belirten M.K., "Ramazan ayının son haftası kalem kutusuna fitre amaçlı bin TL para koydum. Kantin önünde gördüğüm diğer öğrencilere de gerektiğinde yardım yapan bir öğretmendim. Babasının durumunun iyi olduğunu biliyorum ancak babası Adana'da yaşıyordu, ailesiyle pek ilgilenmiyordu. Bunu bana mağdur söylediği için yardım etmek istedim. Hediye olayında mağdur yanıma gelerek, 'Bunu bana arkadaşım hediye aldı. Ben bunu bu şekilde eve götüremem. Sizin aldığınızı söyleyebilir miyim?' dedi. Ben mağdura hediye almadım" diye konuştu.

'OKUL KORİDORUNDA TEMAS ETMEDİM' M.K, okulda B.D.'ye elle temasta bulunduğu iddiası için ise "Ben asla okul koridorunda mağdura temas etmedim. Eve bırakma olayı, annesinin bilgisi üzerine oldu. Şikayetten önceki hafta, mağdur benden telefon satın almamı istedi. 2 arabam var. Bir tanesini satmamı istedi. Konuşmalarımız 2'nci dönemden sonra başladı. Mağdur beni sürekli telefonla çaldırıyordu. Bana gelen mesajları ben sinkaflı olduğundan dolayı sinir ve öfke üzerine yazdım. Tahrik olmuştum, bana iftira atılmaktadır. Ben iddianamede belirtilen suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyeme karar verilerek beraatimi isterim" dedi.

'BOYNUMU SARARAK, KENDİNE ÇEKİP ÖPTÜ' Öğrenci B.D. de mahkemedeki savunmasında, M.K.'nin ilk sıralar öğretmeni gibi davrandığını, sonra ise davranışlarının değiştiğini belirterek, "Başlangıçta bana öğretmen olarak yaklaştı. Özel ders almak istedim, o şekilde konuşmaya başladık. Arkadaşlarım bana öğretmenden uzak durmamı, söylediler. Ben ilk başta önemsemedim. Samimi davranıyordu, yakın arkadaşım her şeye şahittir. Arabayla eve bıraktığında, evin hemen yanına değil üç- dört sokak öteye bıraktı. Tam inecekken boynumu sararak kendine çekip, yanağımın ve dudağımın ortasından öptü. Ama sadece bir kere öptü. Ben kendisini itekledim, 'Ne yapıyorsun?' dedim. Sonradan özür diledi' diye konuştu.

'SENİN RÖNTGENİNİ ÇEKİYORUM' DEMİŞ Öğretmeni M.K.'nin okulda da kendisine elle temasta bulunduğunu öne süren B.D., "Öğretmenlerin çıktığı merdivenleri kamera görmüyor. Arkadaşlarım çıktığı benim geride kaldığım bir zaman, sanık yanımdan geçerken kalçamı sıktı. Ben 'Mal mısın' diye tepki gösterdim. Bana güldü. Daha sonra öğretmenler odasına girerken bana dikkatlice bakıp 'Senin röntgenini çekiyorum' dedi. Okuldaki erkek arkadaşlarımı kıskanıyordu, 'Git istersen yanına otur, elini tut, sevgili misiniz?' diye öğretmen tutumuna yakışmayan kıskanç tavırlara giriyordu. Şikayetten 1-2 gün önce sakın sosyal medyadan hiçbir şey yazma, olanları sil, daha da hiçbir şey paylaşma şeklinde mesaj attı. Şikayetten sonra da 'Git şikayeti geri al. Kiminle yaptın o şikayeti' ve devamında tehdit içeren mesajlar geldi. Tam olarak hatırlamıyorum hangi özel gün olduğunu ama özel bir günde bana çiçek aldı, 'Şu an arabada, çıkışta veririm' dedi. Ben kabul etmedim. Aldığı hediyeyi sanık bana almıştır. Kırmızı özel kutulu bir hediyeydi. Hiçbir arkadaşıma hediye aldığını görmedim. Hiçbir arkadaşıma bin TL gibi bir para verdiğini görmedim. Bana arkadaşım, 'M.K. hoca kalemliğini aldı' dedi. Ben yanına gidip, niye aldığını sorduğumda, içinde para gördüm, bunu kabul etmeyeceğimi söyledim. 'Almazsanız dolabınıza koyarım' dedim. Bunu da kabul etmeyince bana aldığı kırmızı hediye kutusu içine bu parayı da koyup kendisine teslim etlim'' dedi. B.D., öğretmeni M.K.'nin tuvalete çağırdığını öne sürerek, "Okulda öğretmenler tuvaleti bizim koridordaydı. Kendisi lavaboya girerken 'Sen de gel istersen' diye tekliflerde bulunuyordu" diye konuştu.