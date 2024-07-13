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15 Temmuz şehidi Emrah Sağaz'ın kızı Hiranur Sağaz'a jest! İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz Hiranur'un hayalini gerçekleştirdi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit aileleri ile bir araya gelen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, 15 Temmuz şehidi Emrah Sağaz’ın 8 yaşındaki kızı Hiranur’un bilgisayar ihtiyacı olduğunu öğrenince ve bilgisayar hediye etti. Hiranur Sağaz, makamda ziyaret ettiği Başsavcıya duygu dolu bir mektup ve çiçek hediye etti.

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 12:49 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 12:49
15 Temmuz şehidi Emrah Sağaz’ın kızı Hiranur Sağaz’a jest! İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz Hiranur’un hayalini gerçekleştirdi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz 15 Temmuz şehidi Emrah Sağaz'ın 8 yaşındaki kızı Hiranur'un hayalini gerçekleştirdi. İstanbul Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte tanışan Şaban Yılmaz ve Hiranur Sağaz yemek sırasında sohbet etti. Konuşma sırasında Başsavcı, küçük Hiranur'un bilgisayar ihtiyacı olduğunu öğrendi ve Hiranur'a bilgisayar hediye etmek istediğini söyledi.

AİLE KABUL EDİNCE
2 gün sonra anne Elif Sağaz ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelen Hiranur'u Başsavcı Şaban Yılmaz makamında ağırladı. Makamda minik Hiranur ile sohbet eden Başsavcı Şaban Yılmaz hediye bilgisayarı aileye takdim etti. Hiranur büyük sevinç yaşadı.

Bilgisayarı verdiği sırada çok fazla oyun oynamamasını tavsiye eden Yılmaz ağırlıklı olarak derslerinde kullanmasını söyledi. Hiranur ise hayalini gerçekleştirdiği için Şaban Yılmaz'a teşekkür etti.

Hiranur Başsavcı Yılmaz'a çiçek ve bir mektup verdi. Mektupta, "Sayın Başsavcı amca sizi görünce çok sevdim. Bilgisayarı aldığınız için teşekkür ederim. Hayalim olan F16 pilotu olduğumda sizinle tekrar görüşmek isterim" yazıyordu.

Başsavcı Şaban Yılmaz kendilerini hiçbir zaman yalnız hissetmemelerini, belirterek şöyle konuştu: "Babam babasız, ben de dedesiz büyüdüm. Bizlerde yetim büyüdük, yetimin ne olduğunu çok iyi bilirim. Ben küçükken babaanneme 'neden dedem yok' dediğimde Babaannemin gizlice ağladığını sonradan öğrendim. Siz sakın ağlamayın, bizler her zaman yanınızdayız. Bir ihtiyacınız olduğunda mutlaka haberimiz olsun" diye konuştu.

ŞEHİT EMRAH SAĞAZ KİMDİR?
İstanbul'un Esenler ilçesinde oturan tekstil işçisi Emrah Sağaz, Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişi sırasında ''Meydanlara inin'' çağrısı üzerine ağabeyi ile birlikte sokaklara çıktı. Atış Alanı Caddesi'nde darbe girişimine karşı çıkan vatandaşların arasında karışan Sağaz, cuntacı askerlerin ele geçirdiği tankın hızla hareket etmeye başlaması ile ezilerek şehit oldu.

Henüz 27 yaşında olan Emrah Sağaz, 4 ay sonra baba olacaktı. 6 kardeşin en küçüğü olan Emrah Sağaz'ın cenazesi memleketi Giresun Çamoluk Şehitliğinde toprağa verildi. Sağaz'ın şehit olduğunda 5 aylık hamile olan eşi Elif Sağaz, 4 ay sonra bir kız bebek dünyaya getirdi. Şehidin emanetine Emrah Sağaz'ın isteği üzerine kız çocuğuna Hiranur ismi verildi.

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