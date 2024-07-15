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Bugün MNG, Aras, Sürat, Yurtiçi Kargo, Trendyol, PTT kargo çalışıyor mu? 15 Temmuz Pazartesi kargolar açık mı, kapalı mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da 15 Temmuz şehitleri anılacak ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Peki, 15 Temmuz Pazartesi kargolar açık mı, kapalı mı? MNG, Aras, Sürat, Yurtiçi Kargo, Trendyol, PTT kargo yarın çalışıyor mu? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 06:57 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 06:59
Bugün MNG, Aras, Sürat, Yurtiçi Kargo, Trendyol, PTT kargo çalışıyor mu? 15 Temmuz Pazartesi kargolar açık mı, kapalı mı?

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15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen 15 Temmuz günü, milletimizin demokrasiye olan inancını ve kararlılığını bir kez daha gösterdiği bir gün olarak hafızalarda yer aldı.

15 TEMMUZ KARGOLAR AÇIK MI, TATİL Mİ?

15 Temmuz 2024 Pazartesi günü kargolar kapalı olacak.

KARGOLAR NE ZAMAN ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK?

Kargo firmaları 16 Temmuz 2024 Salı günü hizmet vermeye devam edecek.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti.
TBMM'de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar şöyleydi;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı "Kazan İlçesi"nin adı "Kahramankazan" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve 1 Mayıs günü" ibareleri ",1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü" olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."

15 TEMMUZ'DA KAPALI OLAN YERLER

Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, kargolar, noterler, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor.



Resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Hastanelerin acil servisleri 7-24 açık olduğundan resmi tatillerde kapalı olmayacak.

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