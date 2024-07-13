Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık motosiklete çarptı: 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık olduğu öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Kınık, polis merkezindeki işlemlerin ardından ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
16 yaşındaki Batın Barlas Çeki
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı, bir iş yerinin güvenli kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklettekilerin yere düştüğü görülüyor. Sürücüsüz motosiklet, kaldırımdaki yayaların arasına dalıyor.
"KEŞKE KASKLARI TAKILI OLSAYDI"
Kazayı anlatan Gülseren Çakmak, "Motorda iki genç delikanlı kaskları yoktu. Köşeden çıkan araç ile çarpışınca motorun hakimiyetini kaybediyor, arkadaşı yere düşüyor. Motor da kaldırımdaki yayalara çarpıyor. 3'ünün durumu iyiydi ama arkadaki iyi değildi. Keşke kaskları takılı olsaydı" diye konuştu.
Kazayı gören Nail Akgün ise "Araba aradan caddeye çıktı. Motor da ucundan arabaya çarptı. Motor fırladı, arkadaki yolcu düşüp kafasını taşa vurmuş. Motor da kahvecinin önündeki iki yayaya çarpıyor. Sürücü de yan tarafa fırlıyor. Arkadaki yolcunun hayatını kaybettiği söyleniyor. 3-4 ambulans, polis ekipleri geldi. Motordakilerin maalesef kaskı yoktu" dedi.