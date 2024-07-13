Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık motosiklete çarptı: 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü ve yolcu düşerken sürücüsüz motosiklet, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Kazada, motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk, arkasındaki yolcu Batın Barlas Çeki ve kaldırımdaki iki yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanlar, hastanelere kaldırıldı.