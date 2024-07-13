Dilan Polat ve Engin Polat iddianamesinde flaş detay! 600 fenomenin hesabını hackleyip... | 0850 ve 444’lü numaraları kullanmışlar

HESAPLARI HACK'LİYORDU

"Özalp'in elinde en az 600 kişilik bir fenomen listesi vardı. Fenomenlerin bağlı olduğu ajansın da sahibiydi. Mustafa Özalp hack'leyerek fenomenlerin sayfasını kapatıyordu ve daha sonra sayfasını kapattığı fenomenleri bana yönlendiriyordu. Ben bu kişilerin sayfalarını tekrar açarak kendilerine iade ettiğimde ödedikleri ücreti, Mustafa Özalp ile yarı yarıya paylaşıyordum. Dilan Polat bayilik için Özalp'in ajansıyla çalışmayı şart koşuyordu."

1 MİLYON ÖN TEMİNAT

İddianamede, sanık Engin Polat'ın yasa dışı yollardan para edindiğine ve aklama yoluna soktuğuna dair ifadelerine yer verilen müşteki Tufan Yılmaz da cezaevine girmeden önce bahis sitelerinden oyunlar oynadığını belirtip, işleyişi anlattı:

"2021'de 0850 ve 444 ile başladığını hatırladığım numaralardan bana WhatsApp üzerinden ulaşıldı. Bir kadın Polatlar şirket grubundan bana ulaştığını, bahis oyunlarını takip ettiklerini, benim de yoğun şekilde bahis oynadığımı gördüklerini istemem halinde bana bir çeşit bayilik verebileceklerini söyledi. Sormam üzerine bayiliği 1 milyon olarak ön teminat karşılığında verebileceklerini söylediler. Aynı gün WhatsApp üzerinden arandım.

Engin Polat ile konuştuk, bana bayilik verileceğini, bu bayide makina kurularak bazı yasa dışı olduğunu düşündüğüm siteler üzerinden de bahisler oynatılabileceğini söyledi. Engin Polat banka hesaplarıma yüklü miktarda dolar vb. göndereceklerini, bu paraları fiziken banka şubelerinden çekip Engin Polat'ın yanıma vereceği çalışanlarına teslim edeceğimi, yüzde 10 para kazanabileceğimi söyledi. Bana 'Korkmanı gerektirecek bir durum yok, bu para yurt dışından Rusya'dan Gürcistan'dan geliyor. Rahat olabilirsin' dedi. İşin resmileşmesi 1 milyon parayla gelmem gerektiğini söylediler. Ben 618 bin lira parayla Tuzla'ya gelmiştim. Engin Polat, paranın 18 binini bana geri verdi. Gidiş o gidiş oldu." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN