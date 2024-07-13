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Dilan Polat ve Engin Polat iddianamesinde flaş detay! 600 fenomenin hesabını hackleyip... | 0850 ve 444'lü numaraları kullanmışlar

Kara para aklama suçuyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında hazırlanan 75 sayfalık iddianamede 600 fenomen detayı dikkat çekti. Tanık olarak dinlenen Aygün Yıldırım, Mustafa Özalp’in elindeki 600 fenomenin sosyal medya hesabını hackleyerek tekrar açmak için para aldıklarını söyledi. İddianamede müşteki Tufan Yılmaz da Engin Polat’ın yasa dışı bahis sisteminin nasıl işlediğini anlattı. Yılmaz, 0850 ve 444 ile başlayan numaraları kullandıklarını söyledi.

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 09:12 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 09:12
Dilan Polat ve Engin Polat iddianamesinde flaş detay! 600 fenomenin hesabını hackleyip... | 0850 ve 444’lü numaraları kullanmışlar

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Kara para akladıkları iddiasıyla Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında olduğu 5'i tutuklu 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Polat çiftinin 3 suçtan toplamda 20 yıldan 40 yıla kadar hapsinin istendiği iddianamede, Engin Polat'ın yasa dışı bahis organizasyonlarından para akışı sağladığına ilişkin tanık olarak yer alan Aygün Yıldırım'ın ifadeleri yer aldı.

Polat çiftiyle Mustafa Özalp aracılığıyla tanıştığını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

HESAPLARI HACK'LİYORDU
"Özalp'in elinde en az 600 kişilik bir fenomen listesi vardı. Fenomenlerin bağlı olduğu ajansın da sahibiydi. Mustafa Özalp hack'leyerek fenomenlerin sayfasını kapatıyordu ve daha sonra sayfasını kapattığı fenomenleri bana yönlendiriyordu. Ben bu kişilerin sayfalarını tekrar açarak kendilerine iade ettiğimde ödedikleri ücreti, Mustafa Özalp ile yarı yarıya paylaşıyordum. Dilan Polat bayilik için Özalp'in ajansıyla çalışmayı şart koşuyordu."

1 MİLYON ÖN TEMİNAT
İddianamede, sanık Engin Polat'ın yasa dışı yollardan para edindiğine ve aklama yoluna soktuğuna dair ifadelerine yer verilen müşteki Tufan Yılmaz da cezaevine girmeden önce bahis sitelerinden oyunlar oynadığını belirtip, işleyişi anlattı:

"2021'de 0850 ve 444 ile başladığını hatırladığım numaralardan bana WhatsApp üzerinden ulaşıldı. Bir kadın Polatlar şirket grubundan bana ulaştığını, bahis oyunlarını takip ettiklerini, benim de yoğun şekilde bahis oynadığımı gördüklerini istemem halinde bana bir çeşit bayilik verebileceklerini söyledi. Sormam üzerine bayiliği 1 milyon olarak ön teminat karşılığında verebileceklerini söylediler. Aynı gün WhatsApp üzerinden arandım.

Engin Polat ile konuştuk, bana bayilik verileceğini, bu bayide makina kurularak bazı yasa dışı olduğunu düşündüğüm siteler üzerinden de bahisler oynatılabileceğini söyledi. Engin Polat banka hesaplarıma yüklü miktarda dolar vb. göndereceklerini, bu paraları fiziken banka şubelerinden çekip Engin Polat'ın yanıma vereceği çalışanlarına teslim edeceğimi, yüzde 10 para kazanabileceğimi söyledi. Bana 'Korkmanı gerektirecek bir durum yok, bu para yurt dışından Rusya'dan Gürcistan'dan geliyor. Rahat olabilirsin' dedi. İşin resmileşmesi 1 milyon parayla gelmem gerektiğini söylediler. Ben 618 bin lira parayla Tuzla'ya gelmiştim. Engin Polat, paranın 18 binini bana geri verdi. Gidiş o gidiş oldu."

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