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HAVA DURUMU | İstanbul'da nem oranı yüzde 99'a ulaştı! Bunaltıcı hava ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl? | 13 Temmuz 2024 hava durumu

HAVA DURUMU | Perşembe ve Cuma günü yağış uyarılarının yapıldığı İstanbul'da hava sıcaklığı ve nem oranları üst seviyeye ulaştı. Nem oranı yüzde 99’ları bulurken bunatıcı havanın 1 hafta daha devam edeceği bildirildi. Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da hava nasıl? İşte il il hava durumu...

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 10:13 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 10:18
HAVA DURUMU | İstanbul’da nem oranı yüzde 99’a ulaştı! Bunaltıcı hava ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl? | 13 Temmuz 2024 hava durumu

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Meteoroloji'nin son raporuna göre Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde, Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege ve Akdeniz bölgelerinin iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde, gece saatlerinde Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde, gece saatlerinde Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'DA GECE SAATLERİNDE SICAK HAVA VE NEM ETKİLİ OLUYOR

Öte yandan genel hava sıcaklığının gece itibarıyla 25,7, hissedilen sıcaklığın 28,2 derece ölçüldüğü megakentte, nem oranı yüzde 82 olarak kaydedildi.

İstanbul'da akşam saatlerinde sıcak hava ve yüksek nem oranı ilçe ilçe farklılık gösterirken, bazı yerlerde nem oranı yüzde 90'ı aştı.

Kentte ilçe ilçe hava sıcaklığı, hissedilen sıcaklık ve nem oranları şöyle:

Adalar'da hava sıcaklığı 26,4, hissedilen sıcaklık 30,2, nem oranı yüzde 89 iken, Arnavutköy'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,6, nem oranı yüzde 82'yi buldu, Ataşehir'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,2, nem oranı yüzde 100 ile rekor seviyeye ulaştı.

Avcılar'da hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 28,5, nem oranı yüzde 80 olarak ölçüldü. Bağcılar'da hava sıcaklığı 25, hissedilen sıcaklık 27,7, nem oranı yüzde 89'a ulaştı.

Bahçelievler'de hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 28,5, nem oranı yüzde 80 olurken, Bakırköy'de hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 28,5, nem oranı yüzde 80 olarak kaydedildi.

Başakşehir'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,2 iken, nem oranı yüzde 84 olarak ölçüldü.

Bayrampaşa'da hava sıcaklığı 25, hissedilen sıcaklık 27,7, nem oranı yüzde 89 iken, Beşiktaş'ta hava sıcaklığı 25,1, hissedilen sıcaklık 28,7, nem oranı yüzde 98'e ulaştı.

Beykoz'da ise hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,9 iken, nem oranı yüzde 80'e ulaştı, Beylikdüzü'nde hava sıcaklığı 26,4, hissedilen sıcaklık 29,5, nem oranı yüzde 83 olarak ölçüldü.

Beyoğlu'nda hava sıcaklığı 25,1, hissedilen sıcaklık 28,7 iken, nem oranı yüzde 98'i buldu.

Büyükçekmece'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24, fakat nem oranı yüzde 92 olarak ölçüldü. Çatalca'da ise hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,4 iken, nem oranı yüzde 99'a ulaştı.

Çekmeköy'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,7, nem oranı yüzde 85 olarak kaydedilirken, Esenler'de hava sıcaklığı 25, hissedilen sıcaklık 27,6, nem oranı yüzde 88 olarak ölçüldü.

Esenyurt'ta hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,9 olurken, nem oranı yüzde 92'lere ulaştı.

Eyüpsultan'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,8 iken, nem oranı yüzde 87 olarak ölçüldü.

Fatih'te hava sıcaklığı 25,5, hissedilen sıcaklık 27,6, nem oranı ise yüzde 77'yi buldu.

Gaziosmanpaşa ve Güngören'de hava sıcaklığı 25, hissedilen sıcaklık 27,7, nem oranı da yüzde 89'a ulaştı.

Kadıköy'de, hava sıcaklığı 26,5, hissedilen sıcaklık 30,3, nem oranı da yüzde 88 olarak kaydedilirken, Kağıthane'de hava sıcaklığı 25,2, hissedilen sıcaklık 28,9, nem oranı da yüzde 98'i buldu.

Kartal'da hava sıcaklığı 26,6, hissedilen sıcaklık 30,5, nem oranı da yüzde 88 ölçüldü.

Küçükçekmece'de hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 28,5, nem oranı yüzde 80 olarak ölçülürken,

Maltepe'de hava sıcaklığı 26,6, hissedilen sıcaklık 30,5, nem oranı da yüzde 88 oldu.

Pendik'te hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,4 iken, nem oranı yüzde 90 olarak ölçüldü.

Sancaktepe'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,6, nem oranı yüzde 88'e ulaştı.

Sarıyer'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,3, nem oranı ise yüzde 97 olarak kaydedildi.

Silivri'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,7 iken, nem oranı yüzde 89'a ulaştı.

Sultanbeyli'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,6, nem oranı ise yüzde 88 olarak ölçüldü.

Sultangazi'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,6, nem oranı yüzde 86 olarak kaydedildi.

Şile'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24, nem oranı da yüzde 81'i bulurken, Şişli'de hava sıcaklığı 25,1, hissedilen sıcaklık 28,8, nem oranı da yüzde 99'a ulaştı.

Tuzla'da hava sıcaklığı 25, hissedilen sıcaklık 27,6 iken, nem oranı da yüzde 88'i buldu.

Ümraniye'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,1 olmasına karşılık, nem oranı yüzde 100 olarak ölçüldü.

Üsküdar'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,4, nem oranı yüzde 83'e ulaşırken, Zeytinburnu'nda hava sıcaklığı 25,7, hissedilen sıcaklık 28,2, nem oranı da yüzde 82'e ulaştı.

Megakentte genel hava sıcaklığı gece itibarıyla 25,7, hissedilen sıcaklık 28,2 derece ve nem oranı yüzde 82'yi bulurken, Marmara Denizi'ne sınır ilçelerdeki deniz sıcaklığı 23 ila 27 derece arasında kaydedildi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, Anadolu Yakası ilk saatlerde yer yer sisli

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 39°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 39°C

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 36°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, batısı ile Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde il genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde il genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

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