Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından Van'ın Tuşba ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından Van'ın Tuşba ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DAKİKA VAN DEPREM
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Van Gölü - [08.85 km] Tuşba (Van)
Tarih:2024-07-12
Saat:23:19:45 TSİ
Enlem:38.6225 N
Boylam:43.11444 E
Derinlik:7 km
12 TEMMUZ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2024-07-12 23:19:45
|38.6225
|43.11444
|7.0
|MW
|4.3
|Van Gölü - [08.85 km] Tuşba (Van)
|Detay
|2024-07-12 23:10:25
|36.39639
|28.80139
|6.83
|ML
|1.6
|Akdeniz - [29.77 km] Fethiye (Muğla)
|Detay
|2024-07-12 22:54:48
|36.85389
|27.56972
|13.68
|ML
|1.1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.53 km] Datça (Muğla)
|Detay
|2024-07-12 22:28:06
|39.28944
|36.38722
|13.52
|ML
|1.6
|Şarkışla (Sivas)
|Detay
|2024-07-12 22:19:21
|37.50389
|27.285
|9.09
|ML
|1.4
|Didim (Aydın)
|Detay
|2024-07-12 21:56:14
|38.075
|37.3775
|6.74
|ML
|1.5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-07-12 21:35:17
|37.84194
|27.00833
|6.97
|ML
|2.0
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.61 km] Kuşadası (Aydın)