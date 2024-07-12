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SON DAKİKA I AFAD duyurdu: Van'da 4.3 şiddetinde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından gelen son dakika haberine göre, Van'ın Tuşba ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldi.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 23:29 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 23:55
SON DAKİKA I AFAD duyurdu: Van’da 4.3 şiddetinde deprem!

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından Van'ın Tuşba ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA VAN DEPREM
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Van Gölü - [08.85 km] Tuşba (Van)
Tarih:2024-07-12
Saat:23:19:45 TSİ
Enlem:38.6225 N
Boylam:43.11444 E
Derinlik:7 km

12 TEMMUZ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-07-12 23:19:45 38.6225 43.11444 7.0 MW 4.3 Van Gölü - [08.85 km] Tuşba (Van) Detay
2024-07-12 23:10:25 36.39639 28.80139 6.83 ML 1.6 Akdeniz - [29.77 km] Fethiye (Muğla) Detay
2024-07-12 22:54:48 36.85389 27.56972 13.68 ML 1.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.53 km] Datça (Muğla) Detay
2024-07-12 22:28:06 39.28944 36.38722 13.52 ML 1.6 Şarkışla (Sivas) Detay
2024-07-12 22:19:21 37.50389 27.285 9.09 ML 1.4 Didim (Aydın) Detay
2024-07-12 21:56:14 38.075 37.3775 6.74 ML 1.5 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-12 21:35:17 37.84194 27.00833 6.97 ML 2.0 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.61 km] Kuşadası (Aydın)

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