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Bodrum'da lahmacun pişmanlığı | Belediye başkanı: ''Bodrum'a gitmezseniz 100 TL'ye yiyebilirsiniz''

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yüksek hesaplar ve bin liralık lahmacunlarla ilgili konuştu. “Yalıkavak gibi, lüks bölgelere giderseniz fiyatlar değişiyor. Semt lokantasına gittiğinizde lahmacunun fiyatı 100 – 110 TL’den başlar” dedi

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 07:02
Bodrum’da lahmacun pişmanlığı | Belediye başkanı: ’’Bodrum’a gitmezseniz 100 TL’ye yiyebilirsiniz’’

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Bodrum her yıl yapılan yüksek fiyatlarla gündeme gelince Bodrum Belediye Başkanı ve Otelciler Birliği üst üste açıklama yapmak zorunda kaldı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci dünkü açıklamasında şunları söyledi: "Bodrum, sürekli lahmacun fiyatlarıyla gündeme geliyor. Ancak Bodrum'da bir semt lokantasına gittiğinizde, bir lokal işletmeye gittiğinizde lahmacunun fiyatı 100 – 110 TL'den başlar. Bir sahil işletmesine gittiğinizde 250 – 300 TL arasında değişkenlik gösterir. Bu da aslında üst barem. Ancak ultra lüks bölgelere giderseniz, Yalıkavak gibi, Türkbükü gibi, oralarda kalite ile doğru orantılı olarak lahmacunun fiyatı da aldığınız hizmet gereği artıyor ve değişkenlik gösteriyor. Bodrum'da en üst baremde 880 TL gibi bir fiyat var. Bodrum'un çok pahalıymış gibi sürekli bir algı operasyonuna kurban edilmesi, biz yerel yöneticileri son derece üzüyor. Kaşındıkça da Bodrum'un imajına ve marka değerine zarar veriyor."

Mandalinci, "Orada 800 lira, 1000 lira olan şey sadece lahmacunun kendisi değildir. Hem atmosfer, hem servis, hem yanında gelen yardımcı mezeler, hem içecekler. Bunlarla beraber değerlendirmek lazım." ifadelerini kullandı.


YERLİ TURİST YÜZDE 20 AZALDI
Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Kurban Bayramı'nda iç pazarda olan artış, şu an yok denilebilir. Bu kapsamda, iç pazarda yüzde 20'lik bir daralma var. Fiyatlar yüksek sezon oluşundan dolayı kişi başı oda kahvaltı 1.500 liradan başlıyor ve 10 bin Euro'ya kadar çıkıyor. Bodrum ile Kos'un bir araya getirilmemesi gerekiyor. Bodrum'un Mikonos ve Rodos'la eş değer olması gerekiyor" diye konuştu.

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