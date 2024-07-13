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Muğla'da feci kaza! Tur midibüsünün 3 araca çarpması sonucu 1 kişi öldü çok sayıda kişi yaralandı

Muğla'da freni patladığı belirtilen tur midibüsünün park halindeki 3 araca çarpması sonucu 1 kişi ölü, 32 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgede jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. Kaza anı başka bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 12:07 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 12:24
Muğla’da feci kaza! Tur midibüsünün 3 araca çarpması sonucu 1 kişi öldü çok sayıda kişi yaralandı

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Muğla'da freni patladığı belirtilen tur midibüsünün park halindeki 3 araca çarpması sonucu 1 kişi ölü, 32 kişi yaralandı.

Tur midibüsü iş yeri ve eve çarptı: 1 ölü

3 ARACA ÇARPTI BAHÇE DUVARINA VURDU


Ula İlçesi Akyaka Mahallesi girişinde yerli turistleri taşıyan Mehmet D'nin kullandığı 20 AIV 199 plakalı tur midibüsü park halindeki 3 araca çarptıktan sonra bir evin bahçe duvarına vurarak durdu.



KORKUNÇ KAZA ARAÇ KAMERASINDA
Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde 1 çocuğun öldüğü, 3'ü ağır 33 kişinin yaralandığı kaza anı başka bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Muğla'daki feci kaza kamerada!

Görüntüde freni boşalan tur otobüsünün korna çalarak, araçlara çarptığı yer aldı. Kazanın hemen ardından yaralıların çığlık çığlığa yardım istediği duyuldu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılardan 4'ü Muğla Büyükşehir Belediyesi Akyaka İtfaiye İstasyonu ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı. Toplam 32 yaralı sağlık ekiplerince bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Midibüsün altında kalan ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişinin ise yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazanın ardından bölgede jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

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