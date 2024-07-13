Muğla’da feci kaza! Tur midibüsünün 3 araca çarpması sonucu 1 kişi öldü çok sayıda kişi yaralandı

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Midibüsün altında kalan ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişinin ise yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazanın ardından bölgede jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.