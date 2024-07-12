Pegasus uçağı, 5 saat rötar yaptı! Pilot uçmadı, yolcular bayıldı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dalaman'a uçuş gerçekleştirecek olan Pegasus Hava Yolları'na ait uçak, yaklaşık 5 saatlik bir rötar yaptı. Yolcuların artan gerginlik ve rahatsızlıklarıyla birlikte pilot ve kabin personeli de mesai saatlerinin dolması nedeniyle uçaktan ayrıldı. Yeni uçuş ekibi beklenirken rötar sebebiyle fenalaşan iki yolcu bayıldı. Sosyal medya kullanıcıları olay karşısında isyan bayrağı açtı: Pegasus pişmanlıktır... Ne zaman Pegasus ile uçsam her zaman kesinlikle bir sorun olmuştur...

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