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Antalya'da şok olay: telefonunu çaldığını sandı döverek öldürdü

Antalya'da kan donduran bir olay yaşandı. Zafer Önder isimli şahıs falezlerdeki parkta telefonunu çaldığını düşündüğü Zafer Arpaç'ı çıkan kavgada döverek öldürdü. Olay sonrası Önder, polis tarafından yakalandı.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 16:20 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 17:02
Antalya’da şok olay: telefonunu çaldığını sandı döverek öldürdü

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Antalya'da Zafer Önder ), falezlerdeki parkta telefonunu çaldığını düşündüğü Zafer Arpaç'ı çıkan kavgada döverek öldürdü.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerin olduğu yerde meydana geldi. Parka gelenler yerde yatan kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hırsız sandı döverek öldürdü!

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Sağlık görevlileri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede kan izlerinin bulunması üzerine geniş çaplı çalışma başlattı.

Çevredekilerin ifadelerine başvuran polis, yaşamını yitiren kişinin sabah saatlerinde parkın bulunduğu yerdeki tuvalet önünde biriyle tartıştığını, tartışmanın kavgaya dönüşüp parktaki banklarda devam ettiğini belirledi. Vücudunda kesici ya da delici alet izine rastlanmayan kişinin, Zafer Arpaç olduğu tespit edildi.

6 SAATLİK GÜVENLİK KAMERA KAYDI İZLENDİ
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan kişiyi tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarının kaydını incelemeye aldı. 6 saatlik görüntü izleyen ekipler, şüphelinin Zafer Önder olduğunu belirledi.

YAKALANDI
Önder, bulunduğu evde yakalanıp gözaltına aldı.

Zafer Önder, polis merkezindeki ifadesinde, "Parktaydım, telefonumu çaldığı düşüncesiyle onunla tartıştım. Tartışmamız kavgaya dönüştü ve olaylar yaşandı" dedi.

Zafer Önder, ifadesinin ardından sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi. Önder, basın mensuplarının "Neden öldürdün?" sorusuna yanıt vermedi.

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