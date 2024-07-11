Antalya’da şok olay: telefonunu çaldığını sandı döverek öldürdü

Antalya'da Zafer Önder ), falezlerdeki parkta telefonunu çaldığını düşündüğü Zafer Arpaç'ı çıkan kavgada döverek öldürdü.
Olay, dün saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerin olduğu yerde meydana geldi. Parka gelenler yerde yatan kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Sağlık görevlileri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede kan izlerinin bulunması üzerine geniş çaplı çalışma başlattı.