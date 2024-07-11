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Batman'da gök gürültülü yağış can aldı! 23 yaşındaki Büşra Ceren İmir kalp krizi geçirdi

Batman’da gök gürültülü yağış can aldı. 23 yaşındaki Büşra Ceren İmir, balkonda uyuduğu sırada gök gürültüsü ve şimşekten korkup kalp krizi geçirdi. Büşra’nın 10 gün önce Yalova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden mezun olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 15:56 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 16:23
Batman’da gök gürültülü yağış can aldı! 23 yaşındaki Büşra Ceren İmir kalp krizi geçirdi

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Olay, dün sabah saatlerinde Belde Mahallesi'nde meydana geldi. Oturduğu evin balkonunda uyuyan Büşra Ceren İmir, etkili olan sağanakta gök gürültüsü ve şimşekten korkarak uyandı.

Batman'da gök gürültülü yağış can aldı!

Büşra'nın fenalaştığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kalp masajı yaparak müdahale etmeye çalıştığı Büşra, hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği belirlenen Büşra'nın cenazesi, işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

REKTÖRDEN MESAJ
Öte yandan Büşra Ceren İmir'in, 10 gün önce Yalova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nün ilk mezunlarından olduğu öğrenildi. Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı da okulun sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı. Rektör Bahçekapılı, mesajında "Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü ilk mezunlarından Büşra Ceren İmir'in ani vefat haberini almış bulunmaktayız. Kendisini kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" dedi.

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