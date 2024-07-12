HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu yağışların güney ve batı kesimlerde etkili olması bekleniyor. Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Cumartesi günü için Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile yine karadeniz bölge genelinde yağışlar alacağız. Pazar ve pazartesi günü ise yağışların yurdun doğu kesimlerinde gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi. BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin uyarılarınına ardından İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak etkili olmaya başladı. EDİRNE °C, 38°C

Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Aydın'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ °C, 39°C

Parçalı ve çok bulutlu İZMİR °C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 38°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar ve Isparta'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri, Sivas çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANKIRI °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.