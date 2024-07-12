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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı! O bölgeler için alarm verildi

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde çıktığı şu günlerde yağışlı havanın yurdun büyük bir bölümünde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege'nin kuzeyi, Karadeniz, İç Anadolu'nun büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. İşte günlük hava durumu tahmini...

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 08:13 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 08:39
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak uyarısı! O bölgeler için alarm verildi

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Sağanak yağışlarla birlikte bunaltıcı sıcaklara kısa bir mola geliyor.

El Nino'nun etkisinin sona ermesi ve La Nina'nın yavaş yavaş devreye girmesiyle birlikte, uzmanlar sıcaklıkların düşüş göstereceğini öngörüyor.

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Kırklareli dışında), Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz (Sinop dışında), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Ardahan çevreleri, Kars'ın kuzey kesimleri, Aydın'ın iç kesimleri, Isparta'nın doğu ve Konya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Hafta sonu yağışların güney ve batı kesimlerde etkili olması bekleniyor.

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Cumartesi günü için Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile yine karadeniz bölge genelinde yağışlar alacağız. Pazar ve pazartesi günü ise yağışların yurdun doğu kesimlerinde gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin uyarılarınına ardından İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak etkili olmaya başladı.

EDİRNE °C, 38°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Aydın'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 39°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 38°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar ve Isparta'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri, Sivas çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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