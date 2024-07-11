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Kontrolden çıkan otomobil kahvehaneye girdi! 11 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kahvehanenin önünde oturanların arasına daldı. Kazada 11 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 02:36 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 03:46
Kontrolden çıkan otomobil kahvehaneye girdi! 11 kişi yaralandı

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Korkunç kaza, Çınarlı Mahallesi'ndeki Tepe Değirmenleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 59 ABU 317 plakalı otomobil yolda seyir halindeyken kontrolden çıkarak kahvenin önünde oturanların arasına daldı.

Otomobilin kahvenin önündeki vatandaşlara çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.



Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken sağlık görevlileri ise yaralılara müdahale etti.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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