Kaza, gece saatlerinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi, Tepe Değirmenleri mevkisinde meydana geldi. H.Y. yönetimindeki 59 ABU 317 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıkarak, kıraathane önünde oturanların arasına daldı.

Otomobilin çarptığı 11 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, kentteki hastanelere götürüldü.