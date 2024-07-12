SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Otomobil kıraathaneye daldı:11 kişinin yaralandı! Korkunç anlar anbean kaydedildi

Tekirdağ'da da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kıraathane önünde oturanların arasına daldığı kazada 11 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 09:03 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 09:19
Otomobil kıraathaneye daldı:11 kişinin yaralandı! Korkunç anlar anbean kaydedildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kaza, gece saatlerinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi, Tepe Değirmenleri mevkisinde meydana geldi. H.Y. yönetimindeki 59 ABU 317 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıkarak, kıraathane önünde oturanların arasına daldı.

Otomobilin çarptığı 11 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, kentteki hastanelere götürüldü.


Otomobil sürücüsü H.Y.'yi gözaltına alan polis, güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA