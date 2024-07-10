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Yolculuk yapacaklar dikkat! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara hava koşulu engeli: Yüzde 10 azaltma kararı

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı işletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş), yarın yapılacak olan uçuşların yüzde 10'unun, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereği iptal edildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 21:12 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 21:20
Yolculuk yapacaklar dikkat! Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara hava koşulu engeli: Yüzde 10 azaltma kararı

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İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 13.00'a kadar Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği duyuruldu.

Konuyla ilgili olarak Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında 11.07.2024 tarihinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, MADKOM'da alınan karara göre; saat 13.00'a kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Uçuşunuzu havayolunun web sitesi ve çağrı merkezinden takip edebilirsiniz" denildi.

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