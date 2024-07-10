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AFYON DEPREM SON DAKİKA || Az önce deprem mi oldu? 11 Temmuz AFAD KANDİLLİ son depremler listesi! Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Burdur...

AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre, Afyonkarahisar'da bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar "Az önce Afyon'da deprem mi oldu?" sorusuyla gelişmeleri takip ederken, Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremin büyüklüğünü ve merkez üssünü açıkladı.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 06:36 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 07:03
AFYON DEPREM SON DAKİKA || Az önce deprem mi oldu? 11 Temmuz AFAD KANDİLLİ son depremler listesi! Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Burdur...

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Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte konu hakkında detaylar...

SON DAKİKA AFYONKARAHİSAR DEPREM
Büyüklük:4.4 (Ml)
Yer: Afyonkarahisar(Merkez)
Tarih:2024-07-11
Saat:06:24:42 TSİ
Derinlik:6.99 km

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Deprem sonrası sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Afyonkarahisar'da , büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerine yer verdi.

11 TEMMUZ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-07-11 06:24:42 38.70278 30.55806 6.99 MW 4.4 Merkez (Afyonkarahisar) Detay
2024-07-11 03:08:19 40.52306 27.48472 7.12 ML 1.2 Marmara Denizi - [01.81 km] Marmara (Balıkesir) Detay
2024-07-11 03:07:56 38.12556 37.80083 10.98 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-07-11 02:57:04 38.29611 37.73306 7.1 ML 2.1 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-07-11 02:36:00 37.9875 36.3975 9.22 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-11 02:26:42 37.75806 35.37389 7.01 ML 1.3 Yahyalı (Kayseri) Detay
2024-07-11 02:25:03 36.37 28.49722 7.0 ML 1.2 Akdeniz - [42.49 km] Ortaca (Muğla) Detay
2024-07-11 02:16:37 38.30056 25.94528 8.55 ML 1.5 Ege Denizi - [27.03 km] Çeşme (İzmir) Detay
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