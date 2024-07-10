AFYON DEPREM SON DAKİKA || Az önce deprem mi oldu? 11 Temmuz AFAD KANDİLLİ son depremler listesi! Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Burdur...

SON DAKİKA AFYONKARAHİSAR DEPREM

Büyüklük:4.4 (Ml)

Yer: Afyonkarahisar(Merkez)

Tarih:2024-07-11

Saat:06:24:42 TSİ

Derinlik:6.99 km

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Deprem sonrası sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Afyonkarahisar'da , büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerine yer verdi.