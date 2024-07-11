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Beylikdüzü TEM'de 'makas' terörü! Bahçelievler D-100'de motosiklet kazası: Çarptı arkasına bakmadan kaçtı

Beylikdüzü TEM bağlantı yolunda makas atarak ilerleyen trafik magandası kazaya karıştı. Bahçelievler D-100 Karayolu'nda meydana gelen kazada ise, sağ şeritte ilerleyen bir motosiklet otomobillerin arasından geçerek, emniyet şeridine girmeye çalışan başka bir motosikletle çarpıştı. Her iki kaza da saniye saniye araç kameralarıyla kaydedildi.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 09:51 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 10:01
Beylikdüzü TEM’de ’makas’ terörü! Bahçelievler D-100’de motosiklet kazası: Çarptı arkasına bakmadan kaçtı

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Beylikdüzü'nde TEM bağlantı yolunda makas terörü kazaya yol açtı.


İddiaya göre, yolda iki sürücü makas atarak ilerledi. Bu sırada otomobillerden biri, araçların arasından geçerken kaza yaptı.

Beylikdüzü TEM'de makas terörüBeylikdüzü TEM'de makas terörü


İki araca çarpan otomobil yol kenarına savruldu.

Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Bahçelievler D-100'de motosiklet kazasıBahçelievler D-100'de motosiklet kazası

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YERE DÜŞTÜ

Bahçelievler, D-100 Karayolu'nda 7 Temmuz Pazar günü meydana gelen kazada ise sağ şeritte ilerleyen motosiklet sürücüsü, araçların arasından geçerek aniden şeride giren motosikletle çarpıştı.

Bahçelievler D-100'de motosiklet kazasıBahçelievler D-100'de motosiklet kazası

KAZAYA SEBEP OLAN MOTOSİKLET KAÇTI

Kazaya yol açan motosiklet olay yerinden uzaklaşırken, diğer motosikletin sürücüsü yere düştü. Motosikletli kazaya neden olan diğer sürücüye tepki gösterdi.

O anlar araç kamerasıyla kaydedildi.

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