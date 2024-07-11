Beylikdüzü TEM’de ’makas’ terörü! Bahçelievler D-100’de motosiklet kazası: Çarptı arkasına bakmadan kaçtı

Bahçelievler D-100'de motosiklet kazası



KAZAYA SEBEP OLAN MOTOSİKLET KAÇTI



Kazaya yol açan motosiklet olay yerinden uzaklaşırken, diğer motosikletin sürücüsü yere düştü. Motosikletli kazaya neden olan diğer sürücüye tepki gösterdi.



O anlar araç kamerasıyla kaydedildi.

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