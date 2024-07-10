SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

HAVA DURUMU | 16 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji kuvvetli yağış ve rüzgar için saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 il için sarı kodlu alarm verdi. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken yağışların, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 11:23 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 11:34
HAVA DURUMU | 16 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji kuvvetli yağış ve rüzgar için saat verdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 il için sarı kodlu alarm verdi.

METEOROLOJİ SAAT VERDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Muş, Van ve Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

16 İL İÇİN SARI KODLU ALARM
Meteoroloji, Artvin, Çorum, Giresun, Kastamonu, Sinop, Tokat, Bayburt, Ardahan, Çankırı, Erzurum, Kars, Ordu, Sivas, Yozgat, Bartın, Karabük için sarı kodlu alarm verdi.

HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 39°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Eskişehir, Çankırı ve Yozgat çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 36°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan NATO savaşın tarafı olmasın uyarısı! ABD ve İngiltere yangına körükle gidiyor: Ukrayna’ya tarihi destek vereceğiz
Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi’ndeki temaslarına başladı
Türk Telekom
Emekliye, dul ve yetime yeni taban aylık: Kime, nasıl ve ne zaman yansıyacak? Adım adım zam hesabı...
Bu fotoğraftan bir isim daha Galatasaraylı olacak! Transferde flaş gelişme
15 Temmuz gecesi Genelkurmay’da neler yaşandı? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler FETÖ ihanetinin kırılma noktasını ilk kez anlattı
Timur Cihantimur için 2 milyon dolarlık teklif! Mahkeme reddetti! 3 seçenek sunuldu
AK Parti MYK toplantısında neler konuşuldu? Başkan Erdoğan net mesaj verdi! Masada Suriyeli sığınmacılar, erken seçim tartışmaları vardı
Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler
Biden’dan teleprompter kazası: NATO Liderler Zirvesi’ne damga vuran skandal! Kendini kurtarmaya çalıştığı röportaj sonu oldu
Seçil Erzan davasında kritik ifade ortaya çıktı! 28. katta neler konuşuldu? Fatim Terim’den dikkat çeken sözler
Ünlü havayolu şirketinde büyük skandal: Yolcuların eşyalarını çaldılar
BYD’nin yatırım kararı kelebek etkisi yapacak! Çinli otomobil devleri DFSK, Skywell, Chery, MG ve SWM atakta: Avrupa’ya açılan kapı Türkiye
Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!
Fazıl Say güvenliği hiçe sayıp duvarları yıkmıştı! Yeni skandal ortaya çıktı! Belediye ile bir olup komşularını kandırmış
SON DAKİKA