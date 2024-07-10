HAVA DURUMU | 16 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji kuvvetli yağış ve rüzgar için saat verdi

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK? MARMARA Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ISPARTA °C, 33°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 36°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 36°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 39°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 31°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Eskişehir, Çankırı ve Yozgat çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı