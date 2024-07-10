Boğazı kesilmiş halde hayvan gübresinin içine atılmıştı | Kan donduran cinayette yeni gelişme! Kırmızı bülten çıkarıldı

Korkunç olay, 25 Ocak 2023'te meydana geldi. Orhangazi Yeniköy Mahallesi'nde oturan B.S.'nin siparişi üzerine zeytin bahçesine hayvan gübresi getirildi.
Korkunç olay, 25 Ocak 2023'te meydana geldi. Orhangazi Yeniköy Mahallesi'nde oturan B.S.'nin siparişi üzerine zeytin bahçesine hayvan gübresi getirildi.
KEPÇEYLE TAŞIRKEN BULDU
B.S. ağaçların köklerine atmak için kepçeyle gübreyi taşırken, ceset buldu. İhbar üzerine zeytinliğe jandarma ekipleri sevk edildi.
Tanınmayacak halde olan ceset, incelemenin ardından ölüm nedeni ve kimliğinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
2 AY ÖNCE İŞLENDİĞİ TESPİT EDİLDİ
İncelemede, boğazı kesilerek öldürülen kişinin Suriye uyruklu Efya El Yasin olduğu, cinayetin 2 ay önce işlendiği tespit edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'da 4 kişiyi gözaltına aldı. Gübrenin temin edildiği çiftlik sahibinin de ifadesine başvuruldu. Cesedin bulunduğu bahçede ve çiftlik evinde jandarma, dedektörle suç aleti aradı.
OLAYDAN 2 AY ÖNCE İŞTEN AYRILMIŞLAR
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Efya El Yasin ile eşi Kusay El Yasin'in, hayvan gübrelerinin satın alındığı çiftlik evinde çalıştıkları, olaydan 2 ay önce ise işten ayrıldıkları belirlendi. Cinayet şüphelisi Kusay El Yasin'in yakalanması için özel ekip kuruldu.
KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Yurt dışına kaçtığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.