Ünlü havayolu şirketinde büyük skandal: Yolcuların eşyalarını çaldılar

Yurt içinde 36 yurt dışında 89 olmak üzere toplamda 47 ülkede 125 noktaya sefer düzenleyen ünlü havayolu şirketinde skandal olaylar silsilesi yaşandı.

Uçak altına verdiği valizin içinde kutularında bulunan ünlü bir markaya ait kol saati ve bilgisayarı yoktu. Boş kutular ise valizdeydi. Yolcu hemen havalimanı polis noktasına şikayette bulundu.

BİLGİSAYARI ÇALINDI

Bu olaydan yaklaşık 1 hafta sonra, 7 Ocak'ta yine İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a uçan Kayra Ç, aynı şekilde uçak altına verdiği valizindeki bilgisayarın olmadığını fark edip Amsterdam Başkonsolosluğu aracılığı ile suç duyurusunda bulundu.

Bilgisayarının kontrolünü sağladığında ise İstanbul Pendik'te konum bilgisi aldığını da yetkililere bildirdi.

BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Geçtiğimiz 8 Ocak'ta bir olay daha meydana geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek üzere aynı hava yolu şirketinden bilet alan Deniz D. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda valizini şirket görevlilerine teslim edip Londra'ya uçtu. İndiğinde ise diğer yolcular gibi büyük bir şok yaşadı.

PIRLANTA KOLYE, ALTIN BİLEZİK, KOLYE VE BİLGİSAYARI ÇALINDI

Genç kadın Londra'ya vardığında valizinin ağzının açık olduğunu, kontrol ettiğinde ise 3 pırlanta kolye, 5 adet lüks bir markaya ait bilezik, yine lüks bir markanın kol saati, 3 altın bilezik, birinde D harfi olan 2 altın kolye ve bilgisayarının çalındığını fark etti.