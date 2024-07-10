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Ünlü havayolu şirketinde büyük skandal: Yolcuların eşyalarını çaldılar

Ünlü havayolu şirketi büyük bir skandala karıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yurtiçi ve yurtdışında toplam 125 noktaya sefer düzenleyen ünlü bir havayolu şirketinin çalışanlarının yolcuların eşyalarını çaldığı ortaya çıktı. Söz konusu skandal sinyal detayıyla açığa çıktı. Olayın ardından şüpheliler suçlarını itiraf etti. Enver T. ve Emre B., hava yolu şirketinin bagaj yükleme boşaltma sorumlusu olduklarını ve son 1-2 aydır yükleme boşaltma işlemi sırasında rastgele açtıkları valizlerden elektronik ve para edecek çeşitli eşya ve çikolata, sigara, çakmak bulduklarında çaldıklarını söyledi.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 09:31 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 09:47
Ünlü havayolu şirketinde büyük skandal: Yolcuların eşyalarını çaldılar

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Yurt içinde 36 yurt dışında 89 olmak üzere toplamda 47 ülkede 125 noktaya sefer düzenleyen ünlü havayolu şirketinde skandal olaylar silsilesi yaşandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 3 ayrı soruşturmada 3 ayrı skandal ortaya çıktı.

EŞYALARI ALIP BOŞ KUTULARI BIRAKTILAR
Soruşturmaya konu ilk olay 3 Ocak'ta yaşandı. Hakan Ö. isimli yolcu Kıbrıs'tan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi.

Uçak altına verdiği valizin içinde kutularında bulunan ünlü bir markaya ait kol saati ve bilgisayarı yoktu. Boş kutular ise valizdeydi. Yolcu hemen havalimanı polis noktasına şikayette bulundu.

BİLGİSAYARI ÇALINDI
Bu olaydan yaklaşık 1 hafta sonra, 7 Ocak'ta yine İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a uçan Kayra Ç, aynı şekilde uçak altına verdiği valizindeki bilgisayarın olmadığını fark edip Amsterdam Başkonsolosluğu aracılığı ile suç duyurusunda bulundu.

Bilgisayarının kontrolünü sağladığında ise İstanbul Pendik'te konum bilgisi aldığını da yetkililere bildirdi.

BÜYÜK ŞOK YAŞADI
Geçtiğimiz 8 Ocak'ta bir olay daha meydana geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek üzere aynı hava yolu şirketinden bilet alan Deniz D. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda valizini şirket görevlilerine teslim edip Londra'ya uçtu. İndiğinde ise diğer yolcular gibi büyük bir şok yaşadı.

PIRLANTA KOLYE, ALTIN BİLEZİK, KOLYE VE BİLGİSAYARI ÇALINDI
Genç kadın Londra'ya vardığında valizinin ağzının açık olduğunu, kontrol ettiğinde ise 3 pırlanta kolye, 5 adet lüks bir markaya ait bilezik, yine lüks bir markanın kol saati, 3 altın bilezik, birinde D harfi olan 2 altın kolye ve bilgisayarının çalındığını fark etti.

CİMER üzerinden ihbar yaptı. Bilgisayar takip sisteminden İstanbul Maltepe'de sinyal aldı.

SİNYALDEN BULDU
Soruşturmalar kapsamında çalınan eşyaların sinyal kaydı araştırıldı. Bir bilgisayarın sinyali Emre B., diğerinin sinyali ise Enver T'nin ikametinde verdi.

Hakimlikten arama talep edildi. Şüphelilerin evlerinde çalınan bazı eşyalar, mağdurlara ait bilgisayarlar, D kalpli kolye de ele geçirildi. Bunların yanı sıra çok sayıda kulaklık, kamera, kol saatleri ve hoparlör de bulundu.

SUÇLARINI İTİRAF EDİP TUTUKLANDILAR
Şüpheliler suçlarını itiraf etti. Sabah'ın haberine göre Enver T. ve Emre B., hava yolu şirketinin bagaj yükleme boşaltma sorumlusu olduklarını ve son 1-2 aydır yükleme boşaltma işlemi sırasında rastgele açtıkları valizlerden elektronik ve para edecek çeşitli eşya ve çikolata, sigara, çakmak bulduklarında çaldıklarını söyledi.

"Birlikte alıp sattıktan sonra parayı paylaşıyorduk. Kimini de kendimiz kullanıyorduk. Çaldığımız eşyaları da belimize saklıyorduk" diyerek pişman olduklarını söyledi. Hatta Enver T.'nin cep telefonunda hırsızlık anına ait bir video da ortaya çıktı. 2 şüpheli de tutuklandı.

14 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Savcılık konuyla ilgili 2 ayrı dava açtı. Şüphelilerin dayanışma içinde hırsızlık yaptığını belirterek, "Halkın Yararlanmasına Sunulmuş Ulaşım Aracı İçindeki Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 2 ayrı davada 14'er yıla kadar hapislerini istedi.

Yargılamalar sürerken bir olaya ilişkin de soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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