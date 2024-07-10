Başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan’ın son hali içler acısı! Eve kapandı herkesten kaçıyor

AMELİYATI 13 SAATE YAKIN SÜRDÜ

Baba Halil Yılmaz, Tunahan'ın son ameliyatının 12 saat 45 dakika sürdüğünü söyleyerek, "Şu anda gayet durumu iyi. 3 ay sonra bir ameliyatı daha var. En büyük ameliyatı, en risklisi buydu. Daha zor süreçleri atlattı ama bu ameliyatımız çok zordu. Uzun süre kan aradık. Biz hayvan karşıtı değiliz. Herkes istediği gibi hayvanlarına sokakta baksın, evinde baksın, istediği yerde baksın.



Tasmasıyla sokakta gezdirebilir. Biz de hayvanseveriz ama bizim 8 ayda çektiğimizi Allah hiçbir anne babaya hiçbir zaman yaşatmasın. Burada herkes bir sorumluluk alsın. Çocuklar bizim geleceğimiz. Bizim tek isteğimiz, sokaklarda başıboş köpek olmasın. Dün yine buradan 4 köpek geçti. Çocuklarımız artık bakkaldan ekmek almaya bile tek gidemez halde bu köpekler yüzünden. Çocuklarımızı ne okula ne parka artık tek başına gönderemiyorum" dedi.