MALATYA DEPREM SON DAKİKA! 10 Temmuz az önce deprem mi oldu? AFAD Kandilli son depremler listesi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi, 4,3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. İşte depreme dair merak edilen bilgiler haberimizde...
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi, 4,3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. İşte depreme dair merak edilen bilgiler haberimizde...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.54'te merkez üssü Malatya Yeşilyurt olan olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 14.27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
10 TEMMUZ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 2024!
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2024-07-10 12:54:31
|38.25806
|38.12083
|14.27
|MW
|4.3
|Yeşilyurt (Malatya)
|Detay
|2024-07-10 12:17:21
|39.28778
|41.28
|7.06
|ML
|2.2
|Varto (Muş)
|Detay
|2024-07-10 09:44:20
|37.07778
|28.36083
|15.0
|ML
|1.8
|Ula (Muğla)
|Detay
|2024-07-10 08:44:13
|39.19278
|40.20833
|7.0
|ML
|2.1
|Yayladere (Bingöl)
|Detay
|2024-07-10 06:07:23
|36.23889
|28.66167
|21.02
|ML
|2.0
|Akdeniz - [48.91 km] Fethiye (Muğla)
|Detay
|2024-07-10 06:02:44
|38.10194
|38.33389
|7.0
|ML
|1.1
|Çelikhan (Adıyaman)
|Detay
|2024-07-10 05:56:06
|38.31278
|37.35361
|7.0
|ML
|1.4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-07-10 05:53:13
|38.09194
|38.34306
|11.84
|ML
|1.9
|Çelikhan (Adıyaman)
|Detay
|2024-07-10 05:31:56
|40.82444
|28.0525
|7.01
|ML
|1.9
|Marmara Denizi - [17.62 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|Detay
|2024-07-10 05:09:20
|37.35472
|36.75361
|7.0
|ML
|1.3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-07-10 05:04:21
|36.39028
|36.25167
|4.91
|ML
|2.1
|Antakya (Hatay)
|Detay
|2024-07-10 04:53:34
|38.08222
|37.22194
|7.02
|ML
|1.7
|Ekinözü (Kahramanmaraş)