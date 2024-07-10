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MALATYA DEPREM SON DAKİKA! 10 Temmuz az önce deprem mi oldu? AFAD Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 12.54'te kaydedildi.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 13:03 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 13:11
MALATYA DEPREM SON DAKİKA! 10 Temmuz az önce deprem mi oldu? AFAD Kandilli son depremler listesi

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi, 4,3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. İşte depreme dair merak edilen bilgiler haberimizde...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.54'te merkez üssü Malatya Yeşilyurt olan olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 14.27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

10 TEMMUZ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 2024!

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-07-10 12:54:31 38.25806 38.12083 14.27 MW 4.3 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-07-10 12:17:21 39.28778 41.28 7.06 ML 2.2 Varto (Muş) Detay
2024-07-10 09:44:20 37.07778 28.36083 15.0 ML 1.8 Ula (Muğla) Detay
2024-07-10 08:44:13 39.19278 40.20833 7.0 ML 2.1 Yayladere (Bingöl) Detay
2024-07-10 06:07:23 36.23889 28.66167 21.02 ML 2.0 Akdeniz - [48.91 km] Fethiye (Muğla) Detay
2024-07-10 06:02:44 38.10194 38.33389 7.0 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-07-10 05:56:06 38.31278 37.35361 7.0 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-10 05:53:13 38.09194 38.34306 11.84 ML 1.9 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-07-10 05:31:56 40.82444 28.0525 7.01 ML 1.9 Marmara Denizi - [17.62 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2024-07-10 05:09:20 37.35472 36.75361 7.0 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-10 05:04:21 36.39028 36.25167 4.91 ML 2.1 Antakya (Hatay) Detay
2024-07-10 04:53:34 38.08222 37.22194 7.02 ML 1.7 Ekinözü (Kahramanmaraş)
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