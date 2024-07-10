Küçükçekmece’de ağaçlık alanda ceset bulundu! Kimliği belli oldu

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ Edinilen bilgiye göre, ağaçlık yerde hareketsiz yatan adamı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servise haber verdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Daha sonra polisin yaptığı aramada cesedin Sezai Tarakçı'ya (60) ait olduğu belirlendi. Polis, yaptığı incelemenin ardından Tarakçı'nın vücudunda herhangi bir darp izinin olmadığını belirledi.