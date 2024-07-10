SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Küçükçekmece'de ağaçlık alanda ceset bulundu! Kimliği belli oldu

İstanbul Küçükçekmece ağaçlık bir alanda ceset bulundu. Polisin yaptığı incelemede cesedin 60 yaşındaki Sezai Tarakçı'ya ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 17:29 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 17:30
Küçükçekmece’de ağaçlık alanda ceset bulundu! Kimliği belli oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'ndeki boş alanda ceset bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İstasyon Mahallesi Yarımburgaz Caddesi üzerindeki ağaçlık alanda meydana geldi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Edinilen bilgiye göre, ağaçlık yerde hareketsiz yatan adamı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servise haber verdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Daha sonra polisin yaptığı aramada cesedin Sezai Tarakçı'ya (60) ait olduğu belirlendi. Polis, yaptığı incelemenin ardından Tarakçı'nın vücudunda herhangi bir darp izinin olmadığını belirledi.

Yapılan incelemenin ardından 60 yaşındaki adamın cesedi Küçükçekmece Mezarlıklar Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
PKK elebaşı Duran Kalkan’dan ’köşeye sıkışmışlık’ itirafı! Durum gerçekten ciddi diyerek anlattı: Karşımızda Erdoğan engeli var
Güvenlik kaynaklarından flaş açıklama! Kayseri provokasyonu çözüldü bağlantılar deşifre oldu: FETÖ, PKK, Almanya, ABD...
Türk Telekom
Emekliye zam zirvesi! Hazine ve Maliyet Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Partili kurmaylar toplantı yapacak
Fenerbahçeli 5 yıldıza Beşiktaş kancası! Tarihi operasyon
MOSSAD 2014’te ne dedi FETÖ 2 yıl sonra ne yaptı? Arz-ı Mev’ud’a parke taşı 15 Temmuz ihaneti: Hedef Anadolu amaç ’teröristan’ araç PKK
Bakan Güler Politico’ya konuştu! ABD dergisinde Türkiye vurgusu: NATO’da kendi yolunu çiziyor
Türksat 6A ile Türk uzay tarihinde ilkler yaşandı! Hem ateşleme hem manevra...
Bu fotoğraftan bir isim daha Galatasaraylı olacak! Transferde flaş gelişme
YÖK açıkladı: Üniversitelerdeki 2’inci öğretim programları kaldırıldı
Başkan Erdoğan’dan NATO savaşın tarafı olmasın uyarısı! ABD ve İngiltere yangına körükle gidiyor: Ukrayna’ya tarihi destek vereceğiz
Fenomen vurgununda vergi müfettişi ayrıntısı | Operasyonun tüm detayları ortaya çıktı! Neslim Güngen polisleri dans ederek karşılamış
86 yıllık hasreti bitiren imza! Ayasofya 4 yıl önce bugün yeniden ibadete açıldı
Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler
İsrail’in silah tedariki Batı’dan! Gazze’deki soykırıma rağmen desteğe devam ediyorlar
SON DAKİKA