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Sokak köpeği parçaladı

5 yaşındaki Abbas Haşmet, arkadaşlarıyla oyun oynarken, 5 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Paramparça halde hastaneye kaldırılan Haşmet’in yoğun bakımda tedavisi sürüyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 07:01
Sokak köpeği parçaladı

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Adana Seyhan'da Suriye uyruklu Abbas Haşmet (5), öndeki gün arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynadı. Başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Haşmet, yere yığıldı. Yakınları, gelip köpekleri uzaklaştırdı. Kanlar içinde kalan küçük çocuk, sağlık ekipleri ve polis tarafından hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor...

SICAKLAR ETKİLİYOR
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, dünya genelinde her yıl milyonlarca kişinin köpeklerin saldırısına uğradığını söyledi. Bilim insanları, bu göstergeler üzerinden inceledikleri 69 bin 525 köpek ısırma vakası sonucu ozon maruziyeti, sıcaklık ve morötesi ışınların yükselmesiyle köpek ısırığı vakalarının arttığını, yağmurlu günlerde ise azaldığını belirledi...

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