Tansiyonu 12/8 yapan, tıkalı damarı temizleyen besin! Sadece Düzceliler biliyor

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Türkiye'nin Düzce ilinde üretilen siyah pirinç, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinde büyük ilgi görüyor. Sağlık açısından birçok faydası bulunan siyah pirinç, özellikle kolesterol problemi yaşayanlar için öneriliyor. Japonya'da sofralardan eksik olmayan bu besin, yüksek lif ve antioksidan içeriği sayesinde kolesterol seviyelerini düzenleyerek kalp sağlığını destekliyor.

TÜRKİYE'DE SİYAH PİRİNÇ HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMÜYOR Düzce'de üretilen siyah pirinç, yurtdışında büyük ilgi görmesine rağmen Türkiye'de henüz hak ettiği değeri bulabilmiş değil. Çilimli ilçesinde üretilen siyah pirinç, 20 dönümlük arazide başlamış ve geçen yıl 20 tonluk bir hasat elde edildi. Hedef, çiftçilere destek vererek üretim alanını 400 dönüme çıkarıyor.