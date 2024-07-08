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Tansiyonu 12/8 yapan, tıkalı damarı temizleyen besin! Sadece Düzceliler biliyor

Türkiye'de yeterince değer görmeyen siyah pirinç, sadece Düzce'nin Çilimli ilçesinde üretiliyor. Geçen yıl 20 dönümlük araziden 20 tonluk pirinç elde edildi ve çiftçilere destek verilerek üretim alanının 400 dönüme çıkarılması hedefleniyor. Sağlıklı ve lezzetli olmasıyla dikkat çeken siyah pirinç, kansere karşı koruyucu etkileriyle de biliniyor.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 08:55 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 09:01
Tansiyonu 12/8 yapan, tıkalı damarı temizleyen besin! Sadece Düzceliler biliyor

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Türkiye'nin Düzce ilinde üretilen siyah pirinç, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinde büyük ilgi görüyor. Sağlık açısından birçok faydası bulunan siyah pirinç, özellikle kolesterol problemi yaşayanlar için öneriliyor. Japonya'da sofralardan eksik olmayan bu besin, yüksek lif ve antioksidan içeriği sayesinde kolesterol seviyelerini düzenleyerek kalp sağlığını destekliyor.

TÜRKİYE'DE SİYAH PİRİNÇ HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMÜYOR

Düzce'de üretilen siyah pirinç, yurtdışında büyük ilgi görmesine rağmen Türkiye'de henüz hak ettiği değeri bulabilmiş değil. Çilimli ilçesinde üretilen siyah pirinç, 20 dönümlük arazide başlamış ve geçen yıl 20 tonluk bir hasat elde edildi. Hedef, çiftçilere destek vererek üretim alanını 400 dönüme çıkarıyor.

Siyah pirincin kolesterolü düzenleme, kanser riskini azaltma gibi birçok sağlık faydası bulunmaktadır. Antioksidan ve fitokimyasal içeriği sayesinde vücuttaki kötü hücrelerle savaşarak sağlığı destekler.

Lezzetiyle sofralara renk katan siyah pirinç, salatalardan pilavlara, hatta tatlılara kadar birçok yemekte kullanılabilmektedir. Vegan ve glütensiz diyetler için ideal bir alternatif sunan siyah pirinç, tam bir besin deposu olarak dikkat çekmektedir.

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