İstanbul’da İngilizlerden 14 milyonluk vurgun! Türk emlakçıya Londra, İstanbul, Paris üçgeninde dolandırıcılık!

Anlaşmanın sağlandığı gün 3 Temmuz sabahı Londra uçağıyla gelen Florentina G.'nin aynı uçakta iş ortağı olan sevgilisi de vardı. Ancak uçaktan çıkar çıkmaz, birbirlerini tanımıyorlarmış gibi yaptılar, ayrı ayrı taksilere binip havalimanından ayrıldılar.

EURO ALIP RİYAL BIRAKTI



Florentina G. hemen Kağıthane'deki emlak ofisine geldi. M.G. 400 bin Euro'yu bir zarfa koymuş bekliyordu. İngiliz kadın zarfı aldı biraz inceleyip çantasına attı. Sabah'ta yer alan habere göre, Emlakçı duruma itiraz etti, komisyonu satış bitince alacaksın paran burada hazır dedi. Bunun üzerine kadın hiç itiraz etmedi, çantasından çıkardığı zarfı tekrar emlakçıya verdi ve oradan ayrıldı.

14 MİLYON LİRA YERİNE 5 BİN LİRA KOYDU



Bir süre sonra İngiliz kadının verdiği zarfın farklı olduğunu düşünen emlakçı durumdan şüphelendi. Hemen zarfı açıp baktığında hayatının şokunu yaşadı. Zarfta Euro yerine İran Riyalleri vardı. 14 milyon lira değerindeki Euroları İngiliz kadın kaşla göz arasında değeri 5 bin lira eden İran Riyalleri olan zarfla değiştirmişti.

POLİS ZAMANLA YARIŞTI



Hayatının şokunu yaşan Emlakçı hemen durumu polise bildirdi. Aynı gün içinde haber alan Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri daha konunun ihbarı gelir gelmez meseleyi anladı. Ama yurtdışından vurgun için gelen sevgililerin planı kusursuz işliyordu. Tecrübeli Dolandırıcılık Büro ekipleri için zamanla yarış başladı.