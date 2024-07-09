SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Güngören'de korkutan anlar! Yıkımı yapılan binadan kopan kolon bitişikteki binaya zarar verdi

Güngören Merkez Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binadan kopan kolan bir başka binanın havalandırma boşluğuna düştü. Görevlilerinin incelemesinin ardından, zarar gören 5 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 12:53 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 12:56
Güngören’de korkutan anlar! Yıkımı yapılan binadan kopan kolon bitişikteki binaya zarar verdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Güngören'de Merkez Mahallesi Bağlar Caddesi'nde bulunan bir binanın kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı yapıldı.

YKILAN BİNANIN KOLONU BİTİŞİKTEKİ BİNAYA ZARAR VERDİ

Bu sırada kopan kolon, bitişikteki 5 katlı yapının havalandırma boşluğuna düşerek zarar verdi.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.



ZARAR GÖREN BİNA TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Güngören Belediyesi görevlilerinin incelemesinin ardından, zarar gören 5 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ayrıca binanın 3 katındaki duvarların da yıkım sırasında hasar aldığı belirtildi.

Esenlerde 6 katlı bina gece yarısı çatlayınca tahliye edildi! Son 2 katı kaçak çıktı! | Uzmanlardan korkutan yorum: 10 binadan 7si tabutEsenlerde 6 katlı bina gece yarısı çatlayınca tahliye edildi! Son 2 katı kaçak çıktı! | Uzmanlardan korkutan yorum: 10 binadan 7si tabut
Esenler'de 6 katlı bina gece yarısı çatlayınca tahliye edildi! Son 2 katı kaçak çıktı! | Uzmanlardan korkutan yorum: 10 binadan 7'si tabut

SON DAKİKA