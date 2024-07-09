Güngören’de korkutan anlar! Yıkımı yapılan binadan kopan kolon bitişikteki binaya zarar verdi

İstanbul Güngören'de Merkez Mahallesi Bağlar Caddesi'nde bulunan bir binanın kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı yapıldı.
YKILAN BİNANIN KOLONU BİTİŞİKTEKİ BİNAYA ZARAR VERDİ
Bu sırada kopan kolon, bitişikteki 5 katlı yapının havalandırma boşluğuna düşerek zarar verdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.
ZARAR GÖREN BİNA TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI
Güngören Belediyesi görevlilerinin incelemesinin ardından, zarar gören 5 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Ayrıca binanın 3 katındaki duvarların da yıkım sırasında hasar aldığı belirtildi.