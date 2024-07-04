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Küçükçekmece, Bahçelievler derken şimdi de Esenler! 6 katlı bina gece yarısı çatlayınca tahliye edildi | Uzmanlardan korkutan yorum: 10 binadan 7'si tabut

İstanbul’da büyük deprem beklenirken binaların durup dururken çökmesi büyük tedirginlik yaratıyor. Küçükçekmece, Bahçelievler derken dün gece de Esenler’de bir bina oluşan çatlaklar nedeniyle gece yarısı tahliye edildi. Art arda yaşanan çökmeler ve çatlamalar hakkında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar İstanbul’da 10 binadan 7’sinin tabut olduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 11:37 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 11:39
Küçükçekmece, Bahçelievler derken şimdi de Esenler! 6 katlı bina gece yarısı çatlayınca tahliye edildi | Uzmanlardan korkutan yorum: 10 binadan 7’si tabut

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Asrın felaketinin ardından her an büyük deprem korkusuyla yaşadığımız İstanbul'da daha deprem olmadan binalar çökmeye ya da çatlamaya başladı.

Esenler'de altı katlı bina tahliye edildi

Küçükçekmece, Bahçelievler'de 2 bina derken son korkutucu olay da Esenler'den geldi.

GECE YARISI PANİK ANLARI
Esenler 1120. Sokakta yapımı devam eden bir inşaat nedeniyle hemen yanındaki 6 katlı bina çatlamaya başladı. Panik yaşayan apartman sakinleri polis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken Esenler Belediyesi'ne zabıta ekipleri binayı tahliye etti.

Binadan tahliye edilenler belediye ekiplerinin belirlediği otellere yerleştirilmek üzere araçlarla götürüldü.

Gece boyu zabıta ekipleri bina ve çevresinde önlem aldı. Gündüz saatlerinde binadaki çatlakların detaylı şekilde inceleneceği öğrenildi.

"ESKİDEN DE ÇATLAKLAR VARDI"
Tahliye edilen binada oturan Velit Acar, "Evet binayı tahliye ediyorlar. Yan tarafta bir inşaat çalışması oldu. Kazı yapılınca bizim balkonda çatlaklar oluştu, biz de belediyeye haber verdik.

Geldiler yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Bizi otele yerleştiriyorlar. Daha önce çok eskiden de çatlaklar vardı. Bodrum kattaki çatlaklar biraz daha artınca tedirgin olduk. Üst katlardakiler de eski ama biraz daha artmış" dedi.

10 BİNADAN 7'Sİ TABUT BİNA!
Öte yandan Kentsel dönüşüm uzmanı ve Yüksek mühendis Cevdet Şentürk, 2000 yılı öncesindeki binaların büyük kısmının yıkanmayan deniz kumuyla ve kalitesiz betonla yapıldığını belirterek, "İstanbul'da 60 bin ağır ve çok ağır hasarlı bina var. 6 milyon konutun bulunduğu İstanbul'da acilen kentsel dönüşüm çalışmalarının arttırılması gerekir.

10 binadan 7'si 2000 yılı öncesi yapılan binalar kalitesiz betondan ve yıkanmadan elenmeden deniz kumlarıyla yapılmış. Çöken binada da alt kısmı 2000 yılı öncesi ve deniz kumuyla yapılan betondan üstüne yapılan kaçak katlar ise son dönem betonlardan yapılmış. Alt çökmüş üstündeki kaçak kat sağlam duruyordu. O yükü kaldıracak güçte olmadığı için çökmüş. Allahtan önceden uyarı vererek çökmüş yoksa felaket yaşanabilirdi" dedi.

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