Küçükçekmece, Bahçelievler derken şimdi de Esenler! 6 katlı bina gece yarısı çatlayınca tahliye edildi | Uzmanlardan korkutan yorum: 10 binadan 7’si tabut

Gece boyu zabıta ekipleri bina ve çevresinde önlem aldı. Gündüz saatlerinde binadaki çatlakların detaylı şekilde inceleneceği öğrenildi. "ESKİDEN DE ÇATLAKLAR VARDI"

Tahliye edilen binada oturan Velit Acar, "Evet binayı tahliye ediyorlar. Yan tarafta bir inşaat çalışması oldu. Kazı yapılınca bizim balkonda çatlaklar oluştu, biz de belediyeye haber verdik.

Geldiler yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Bizi otele yerleştiriyorlar. Daha önce çok eskiden de çatlaklar vardı. Bodrum kattaki çatlaklar biraz daha artınca tedirgin olduk. Üst katlardakiler de eski ama biraz daha artmış" dedi.

10 BİNADAN 7'Sİ TABUT BİNA!

Öte yandan Kentsel dönüşüm uzmanı ve Yüksek mühendis Cevdet Şentürk, 2000 yılı öncesindeki binaların büyük kısmının yıkanmayan deniz kumuyla ve kalitesiz betonla yapıldığını belirterek, "İstanbul'da 60 bin ağır ve çok ağır hasarlı bina var. 6 milyon konutun bulunduğu İstanbul'da acilen kentsel dönüşüm çalışmalarının arttırılması gerekir.

10 binadan 7'si 2000 yılı öncesi yapılan binalar kalitesiz betondan ve yıkanmadan elenmeden deniz kumlarıyla yapılmış. Çöken binada da alt kısmı 2000 yılı öncesi ve deniz kumuyla yapılan betondan üstüne yapılan kaçak katlar ise son dönem betonlardan yapılmış. Alt çökmüş üstündeki kaçak kat sağlam duruyordu. O yükü kaldıracak güçte olmadığı için çökmüş. Allahtan önceden uyarı vererek çökmüş yoksa felaket yaşanabilirdi" dedi. İstanbul'da 3 katlı bina çöktü! 4 katlı bir binanın çatısında çökme