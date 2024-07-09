Diyarbakır’da şok olay: Kadın öğretmen, sevgilisi olduğu iddia edilen öğretmeni öldürdü

Diyarbakır'da 39 yaşındaki öğretmen Zeynep A. sevgilisi olduğu iddia edilen öğretmen 41 yaşındaki öğretmen Osman Karaaslan'ı öldürdü.
Olay, Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bir sitenin 9 katlı binasının 6'ıncı katındaki dairede meydana geldi. Öğretmen Zeynep A., sevgilisi olduğu iddia edilen öğretmen Osman Karaaslan'ı evine çağırdı.
TARTIŞMA SONRASI VURDU
İkili arasında çıkan tartışmada Zeynep A., tabancayla Osman Karaaslan'a ateş etti. Bina sakinlerinin durumu bildirmesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde Osman Karaaslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
GÖZALTINA ALINDI
Evde bekleyen Zeynep A., polis ekipleri tarafından olayda kullanılan tabanca ile gözaltına alındı.