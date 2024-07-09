Diyarbakır ve Mardin ’afet bölgesi’ ilan edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Diyarbakır ve Mardin'deki zirai alan yangınlarından etkilenen mahallelerin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarının ve yangından etkilenen ailelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Diyarbakır'a 3 milyon lira, Mardin'e ise 2 milyon lira lira acil yardım ödeneği gönderildi. Açıklamada, "Tarım ve hayvancılık zararlarının giderilmesi amacıyla bölgeye toplam 55 milyon lira ödenek aktarılmıştır" denildi.

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