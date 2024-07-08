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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza! Vatandaş rayda yürümek zorunda kaldı

İstanbul'da her gün yeni bir ulaşım faciası yaşanıyor. Metrobüs arızası, İETT kazası derken İstanbullu bugün de Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza ile karşılaştı. Ekiplerin arızayı gidermek için çalışmaları devam ederken bazı vatandaşlar rayların üzerinde yürüyerek duraklara gitmeye çalıştı.

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 14:49 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 15:50
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza! Vatandaş rayda yürümek zorunda kaldı

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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

Ekiplerin arızayı gidermek için çalışmaları devam ederken bazı vatandaşlar rayların üzerinde yürüyerek duraklara gitmeye çalıştı.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza!

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"RİNG ARAÇLARI KOYABİLİRLERDİ"

Ferhat Çeren, "Yusufpaşa durağından buraya kadar yürüyoruz. Bir açıklama ve yön gösteren olmadı. Aşağıya doğru yürüyoruz. Yorulduk hava sıcak. Ring araçları koyabilirlerdiö dedi. Murat Bozmeşe, "Çapa durağından beri yürüyoruz. Arıza var dediler. Tahta Kalaye gidiyorum" diye konuştu.

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