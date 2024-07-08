29 yaşında öldürülen müzisyen Cihan Aymaz

İSTEDİĞİ ŞARKIYI ÇALMADI DİYE KALBİNDEN BIÇAKLAMIŞTI

İstanbul Kadıköy'de 2 Mayıs 2023 tarihinde saat 19.00 sıralarında henüz 29 yaşındaki Cihan Aymaz ile çaldığı müziği sevmediğini söyleyen Mehmet Caymaz arasında çıkan tartışmada Mehmet Caymaz, yanında taşıdığı bıçakla müzisyeni kalbinden bıçaklamış, genç müzisyen aldığı darbeyle denize düşmesine rağmen bıçaklı saldırgan peşinden denize atlayarak müzisyeni darbetmeye devam etmişti.