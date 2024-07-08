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Müzisyen cinayeti davasında hakim kararını verdi: Genci kalbinden bıçaklayan katil zanlısına müebbet hapis!

Kadıköy'de deniz kenarında saz çalıp şarkı söyleyen müzisyen Cihan Aymaz'ı istediği şarkıyı söylemediği için kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Mehmet Caymaz'ın yargılanmasında sona gelindi. Duruşmada mahkeme pişman olduğunu söylenen sanık Caymaz'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 21:01 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 22:16
Müzisyen cinayeti davasında hakim kararını verdi: Genci kalbinden bıçaklayan katil zanlısına müebbet hapis!

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Kadıköy'de deniz kenarında saz çalıp şarkı söyleyen müzisyen Cihan Aymaz'ı istediği şarkıyı söylemediği için kalbinden bıçaklayarak öldüren sanık Mehmet Caymaz'ın yargılamasında sona gelindi.

29 yaşında öldürülen müzisyen Cihan Aymaz29 yaşında öldürülen müzisyen Cihan Aymaz

Müzisyeni katleden kişinin cezası belli oldu

İSTEDİĞİ ŞARKIYI ÇALMADI DİYE KALBİNDEN BIÇAKLAMIŞTI

İstanbul Kadıköy'de 2 Mayıs 2023 tarihinde saat 19.00 sıralarında henüz 29 yaşındaki Cihan Aymaz ile çaldığı müziği sevmediğini söyleyen Mehmet Caymaz arasında çıkan tartışmada Mehmet Caymaz, yanında taşıdığı bıçakla müzisyeni kalbinden bıçaklamış, genç müzisyen aldığı darbeyle denize düşmesine rağmen bıçaklı saldırgan peşinden denize atlayarak müzisyeni darbetmeye devam etmişti.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Genç müzisyen hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, yürütülen soruşturmada Mehmet Caymaz'a "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

Katil Mehmet CaymazKatil Mehmet Caymaz

SON KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Caymaz bulunduğu cezaevinden getirilirken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

''PİŞMAN OLDUM''
Önce görülen duruşmada Cumhuriyet savcısı sanığın "Kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti. Duruşmada sanık sıfatıyla yargılanan Caymaz, yaptığından pişmanlık duyduğunu söylemişti.



MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Mahkemede görülen duruşmanın sona ermesiyle, mahkeme heyeti; tutuklu yargılanan katil zanlısı Mehmet Caymaz'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasında hüküm kıldı.

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