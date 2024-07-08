İstanbul Küçükçekmece’de yol tartışması zincirleme kaza getirdi: 13 yaralı

SOLLAMA FACİASI

Kazaya karışan Ömer Suiçmez, "Yan yoldan gelirken önümdeki otobüse yol vermedim diye beni sollayıp önümde durdu. Aşağıya indi, beni dövmeye gelirken arkadan araç bana vurdu. İşçi personel servisi çekiyorum. Araçlarda 6-7 tane yaralı var. Ciddi durumları yok ama yaralı hepsi" diye konuştu.