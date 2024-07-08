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İstanbul Küçükçekmece'de yol tartışması zincirleme kaza getirdi: 13 yaralı

İstanbul Küçükçekmece’de iki servisin yol tartışması için araçlarını durdurması zincirleme kazaya neden oldu. 3 servisi aracı ve bir tankerin karıştığı kazada 13 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik kilitlendi.

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 08:55 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 09:16
İstanbul Küçükçekmece’de yol tartışması zincirleme kaza getirdi: 13 yaralı

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Kaza, saat 06.45 sıralarında, D-100 Karayolu Göl mevkisinde Avcılar istikametinde meydana geldi.

Küçükçekmece'de zincirleme kaza

İddialara göre 34 LUN 036 plakalı servis minibüsünün şoförü, bir başka servis minibüsü şoförü olan Ömer Suiçmez ile trafikte tartışmaya başladı. Bir süre sonra Suiçmez ile tartışan şoför, minibüsü durdurdu.

13 YARALI
Suiçmezin kullandığı servis minibüsü duramayarak minibüse çarptı. Arkasından gelen su tankeri ve başka servis minibüsü de çarpışarak kazaya karıştı. Servis minibüsünde bulunan 13 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edilirken polis ekipleri kaza yerinde çalışma başlattı.

TRAFİK KİLİT
Kaza nedeniyle 2 şeridin kapandığı Avcılar istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre sonra kaza yapan araçlar çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Trafik normal akışına döndü.

SOLLAMA FACİASI
Kazaya karışan Ömer Suiçmez, "Yan yoldan gelirken önümdeki otobüse yol vermedim diye beni sollayıp önümde durdu. Aşağıya indi, beni dövmeye gelirken arkadan araç bana vurdu. İşçi personel servisi çekiyorum. Araçlarda 6-7 tane yaralı var. Ciddi durumları yok ama yaralı hepsi" diye konuştu.

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