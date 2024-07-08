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Adana'da 5 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı! Durumu ağır

Türkiye'nin en büyük sorunları arasında yer alan başıboş sokak köpekleri her gün bir başka kişiye saldırıyor. Söz konusu sorunla ilgili düzenleme Meclis'teyken Adana Seyhan'da 5 yaşında bir çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun durumunun ağır olduğu açıklandı.

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 10:16 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 10:42
Adana’da 5 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı! Durumu ağır

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Başıboş sokak köpekleri hakkındaki düzenleme Meclis'teyken yeni bir saldırı haberi daha geldi.

Olay, 5 Temmuz'da saat 15.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu Abbas Haşmet, sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan Haşmet, yere yığıldı. Haşmet'in arkadaşları, haber vermek için ailesinin yanına gitti. Bu sırada 5 sokak köpeği daha yerde yatan Haşmet'e saldırdı.

Abbas Haşmet'in yakınları, gelip köpekleri uzaklaştırdı. Kanlar içinde kalan ve bayılan Abbas Haşmet, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU AĞIR
Burada müdahalesi yapılan Haşmet, önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne daha sonra ileri tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Abbas Haşmet'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

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