Van konserinde protesto! Bengü'nün "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözlerine karşılık pet şişe

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali yapıldı. Bu kapsamda, ünlü şarkıcı Bengü de sahne aldı. Kentte ilk defa konser verdiği için duyduğu mutluluktan bahseden şarkıcı, "Kalbim duracak gibi oldu. Van'a hep gelmek istedim ama kısmet olmadı. Böyle güzel bir festival düzenleyen bakanlığımıza teşekkür ederim. Kalabalığın enerjisini hissedebiliyorum. Çok güzelsiniz" ifadelerini kullandı.



Bengü'nün konserinin sonunda ise beklenmedik bir olay yaşandı. Konserini "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" sözleriyle bitirdiği ileri sürülen Bengü'ye, seyirciler pet şişleri fırlattı. Yayınlanan görüntüde şarkıcıya bir grup seyircinin sinirlendiği anlaşıldı. Bunların arasında provokatörlerin de olabileceği vurgulandı. Konserden bazı kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan Bengü, yaşanan olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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