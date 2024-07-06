Alkollü taksici ortalığı birbirine kattı: Sabiha Gökçen Havalimanı’nda şok görüntüler

ÖNÜNE ÇIKAN HER ŞEYE ÇARPTI Olay, saat 05.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı 'nda meydana geldi.

Alkollü olduğu iddia edilen taksi şoförü, aracıyla ortalığı birbirine kattı.

İddiaya göre, havalimanına ait araç geçişinin bulunduğu noktaya alkollü gelen taksi şoförü, aracını rastgele sürmeye başladı.

O ANLAR KAMERADA

Yol üzerindeki araçlara ardından da kaldırımı çarpan taksi şoförü bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.