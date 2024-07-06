Alkollü taksici ortalığı birbirine kattı: Sabiha Gökçen Havalimanı’nda şok görüntüler

Alkollü olduğu iddia edilen taksi şoförü, aracıyla ortalığı birbirine kattı.
ÖNÜNE ÇIKAN HER ŞEYE ÇARPTI
Olay, saat 05.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana geldi.
Alkollü olduğu iddia edilen taksi şoförü, aracıyla ortalığı birbirine kattı.
ÖNÜNE ÇIKAN HER ŞEYE ÇARPTI
Olay, saat 05.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana geldi.
İddiaya göre, havalimanına ait araç geçişinin bulunduğu noktaya alkollü gelen taksi şoförü, aracını rastgele sürmeye başladı.
O ANLAR KAMERADA
Yol üzerindeki araçlara ardından da kaldırımı çarpan taksi şoförü bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.
O esnada orada bulunan yayalar, kaçışmaya başladı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.