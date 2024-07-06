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Alkollü taksici ortalığı birbirine kattı: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şok görüntüler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, alkollü olduğu belirtilen taksi şoförü, aracıyla ortalığı birbirine kattı. Yol üzerindeki araçlara ardından da kaldırımı çarpan taksi şoförü bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 11:36 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 11:46
Alkollü taksici ortalığı birbirine kattı: Sabiha Gökçen Havalimanı’nda şok görüntüler

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Alkollü olduğu iddia edilen taksi şoförü, aracıyla ortalığı birbirine kattı.

ÖNÜNE ÇIKAN HER ŞEYE ÇARPTI
Olay, saat 05.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, havalimanına ait araç geçişinin bulunduğu noktaya alkollü gelen taksi şoförü, aracını rastgele sürmeye başladı.

O ANLAR KAMERADA
Yol üzerindeki araçlara ardından da kaldırımı çarpan taksi şoförü bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

O esnada orada bulunan yayalar, kaçışmaya başladı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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