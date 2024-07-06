Ölüm randevusu eskort kumpası |Cinayetin tüm ayrıntılarını anlattı! Sosyal medyadan video paylaşmış...

"ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ"
Azad'ın evde para bulamadığını da söyleyen Perçikli "Birkaç gün sonra Azad, Serpil ile beni Pendik'e götürdü. Burada, eğer polis yakalarsa şahısla internetten tanıştığımı, Şirinevler'de buluştuğumu ancak şahıstan ayrılıp eve giderken şahsın beni eve kadar takip ettiğini ve eve girerek kapıyı kapattığımı söylememi istedi. Avukat tutacağını söyledi ve birine anlatırsam öldürmekle tehdit etti" ifadelerini kullandı.
"ALAKAM YOK"
Sanık Serpil Demir ise alınan savunmasında "26 Temmuz günü kiraladığımız günlük kiralık daireye gittik. Daha sonra Fatih, Doğan ve Azad geldi. Tatil için Kıbrıs'a gideceklerini, veda etmeye geldiklerini söylediler. Eve başka giren ya da çıkan kimse olmadı. Saat 20.00 sıralarında Muhterem işe gitmek için evden çıktı. Ben de Fatih ve Doğan ile birlikte saat 04.30 sıralarında evden ayrıldım. Murat Arpapay'ın nerede nasıl öldürüldüğünü görmedim. Konuyla alakam yok" dedi.
MAKTUL MURAT ARPAPAY
İddianamede şüpheli Fatih Erginoğlu ve Doğan Sarıyıldız'ın 27 Temmuz günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giriş yaptıklarının tespit edildiği ve haklarında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. Bir diğer sanık Azad lakaplı Ersen Başak'ın ise Gürcistan'a gittiği ve hakkında kırmızı bültenle arama emri düzenlendiği de iddianamede anlatıldı.
SANIK DOĞAN SARIYILDIZ
EVİNİ SOYMAK İÇİN BİRLİKTE HAREKET ETTİLER
İddianamede tüm sanıkların Azad lakaplı Ersen Başak'ın talimatıyla öncesinde anlaşarak maktulü olayın gerçekleştiği daireye getirip zor kullanarak etkisiz hale getirip evini soymak için birlikte hareket ettikleri ve maktulün ölümüne sebebiyet verdikleri kaydedildi.
SANIK SERPİL DEMİR
Hazırlanan iddianame kapsamında Doğan Sarıyıldız, Ersen Başak, Fatih Erginoğlu, Muhterem Perçikli ve Serpil Demir'in 'birden fazla kişi ile konutta yağmaya teşebbüs' suçundan 2 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Sanıkların 'olası kastla öldürme' suçundan ise 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
SANIK FATİH ERGİNOĞLU
Mahkeme tarafından kabul edilen iddianame kapsamında sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.