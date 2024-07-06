Ölüm randevusu eskort kumpası |Cinayetin tüm ayrıntılarını anlattı! Sosyal medyadan video paylaşmış...

"ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ"

Azad'ın evde para bulamadığını da söyleyen Perçikli "Birkaç gün sonra Azad, Serpil ile beni Pendik'e götürdü. Burada, eğer polis yakalarsa şahısla internetten tanıştığımı, Şirinevler'de buluştuğumu ancak şahıstan ayrılıp eve giderken şahsın beni eve kadar takip ettiğini ve eve girerek kapıyı kapattığımı söylememi istedi. Avukat tutacağını söyledi ve birine anlatırsam öldürmekle tehdit etti" ifadelerini kullandı.

"ALAKAM YOK"

Sanık Serpil Demir ise alınan savunmasında "26 Temmuz günü kiraladığımız günlük kiralık daireye gittik. Daha sonra Fatih, Doğan ve Azad geldi. Tatil için Kıbrıs'a gideceklerini, veda etmeye geldiklerini söylediler. Eve başka giren ya da çıkan kimse olmadı. Saat 20.00 sıralarında Muhterem işe gitmek için evden çıktı. Ben de Fatih ve Doğan ile birlikte saat 04.30 sıralarında evden ayrıldım. Murat Arpapay'ın nerede nasıl öldürüldüğünü görmedim. Konuyla alakam yok" dedi.