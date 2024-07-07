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Seçil Erzan mahkemeye mektup yazdı

Futbol dünyasını dolandırdığı iddia edilen eski bankacı Seçil Erzan, mahkemeye mektup yazdı. "Herkes halinden memnundu. Hepsi para diye çıldırıyordu" ifadesini kullandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 06:59
Seçil Erzan mahkemeye mektup yazdı

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İstanbul'da futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan eski banka müdürü Seçil Erzan'ın, yargılandığı mahkemeye 109 sayfalık mektup yazdığı ortaya çıktı. Erzan, mektubunda yaşadıklarını ve suçlamalara yanıtlarını detaylı bir şekilde aktardı.

Erzan, mektubunda kendisinden para alan kişilerin gözünün içine bakarak, "Seçil'i görünce gözümüzün önüne dolar geliyor diye espri yapıyorlardı. 2013 yılından itibaren Fatih Terim'in tüm bankacılık işlemlerini yerine getirmeye başladım. Yıllar itibarıyla bankacı-müşteri iletişimimiz ilerleyip, ağabey-kardeş, baba-kız dostluğumuz olmuştur. Bu durum beni her zaman gururlandırıp, tarafımda yüksek motivasyon sağlamıştır" ifadesini yazdı.

KAYNAĞINI SORMADILAR
Fatih Terim'in kredi ödemelerinden kaynaklı nakit sıkışıklığı olduğunu belirten Erzan, "Arda Turan'ın söylediği gibi çok yüklü nakdi yoktu. Malvarlıkları çok fazlaydı, yaşadıkları hayat standardını arttıracak gelirleri yoktu. Bunu benden talep ediyorlardı. Fatih Terim, hiçbir zaman benden zorla ve baskı ile yüklü tutar talep etmemiştir. Ama hoca da hiçbir zaman 'Seçil nereden geliyor bu faiz?' diye sormuyor, her şey üstü kapalı şekilde gidiyordu. Herkes halinden memnundu. Kendimi para diye çıldıran insanların arasında bulmuştum" diye dert yandı.

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