Konya’da kan donduran olay! 4 TIR şoförü arasında çıkan bıçaklı kavgada baba ve 15 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

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Ereğli ilçesinde yolda karşılaşan ve aralarında daha önceden husumet bulunan 4 TIR şoförü arasında çıkan bıçaklı kavgada şoförlerden Halil Kurtboğan (54), yanındaki oğlu Mehmet Kurtboğan (15) öldü. Jandarma olaya karışan S.K.(39), M.E.( 40) ve A.K.'yi.(36) gözaltına aldı.



Yolda karşılaşan husumetlilerin kavgası kanlı bitti!





Olay, saat 12.00 sıralarında Karkacı Mahallesi Organize Sanayi Kavşağı yakınında meydana geldi. Şanlıurfalı TIR şoförleri Halil Kurtboğan, S.K., M.E. ve A.K., yolda karşılaşınca, aralarındaki daha önceki husumetten dolayı yolun kenarına durup kavgaya tutuştu.





15 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ



Kavgada Halil Kurtboğan ve yanındaki oğlu Mehmet Kurtboğan, bıçakla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan baba ve oğuldan,Mehmet Kurtboğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.