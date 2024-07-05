Resimdeki gizli kalbi gören yok, göremeyen çok! Sadece IQ’su yüksek olanlar çözüyor

Zeka oyunlarına ve optik illüzyonlara meraklıysanız, sizi zorlayacak yeni bir testle karşınızdayız! Bu seferki hedefimiz, flamingo sürüsü arasında ustaca gizlenmiş bir kalbi bulmak. Hem de sadece 25 saniyede! İddialara göre sadece yüksek IQ'ya sahip kişiler bu görseldeki kalbi 25 saniyede tespit edebiliyor. Peki ya siz bu zorlu sınavı geçebilecek misiniz? 5 saniye gibi kısa bir sürede kalbi bulduysanız, tebrikler! Üstün bir gözlem yeteneğiniz ve hızlı düşünebilen bir zihniniz var.