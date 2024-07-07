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Malatya'da aile katliamı! Eşi, kızı ve torununu uyurken vurup intihara kalkıştı

Malatya'da kan donduran bir olay yaşandı. 61 yaşındaki İ.B., eşi, kızı ve torununu uyurken silahla vurup intihara kalkıştı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 13:06 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 14:03
Malatya’da aile katliamı! Eşi, kızı ve torununu uyurken vurup intihara kalkıştı

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Olay, 02.30 sıralarında Arguvan'ın Güveçli Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 61 yaşındaki İ.B. aile içi bir konudan dolayı girdiği bunalım sonucu uykuda olan eşi Songül Budak'ı (64), kızı Cansu Aslan'ı (33) ve 5 yaşındaki torunu Bulem Aslan'ı silahla vurduktan sonra intihara kalkıştı.

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Silah sesleri üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Songül Budak, Cansu Aslan ve Bulem Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı şahsın ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldığı olayda, hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna gönderildi.



Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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