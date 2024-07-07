Malatya’da aile katliamı! Eşi, kızı ve torununu uyurken vurup intihara kalkıştı

İddiaya göre, 61 yaşındaki İ.B. aile içi bir konudan dolayı girdiği bunalım sonucu uykuda olan eşi Songül Budak'ı (64), kızı Cansu Aslan'ı (33) ve 5 yaşındaki torunu Bulem Aslan'ı silahla vurduktan sonra intihara kalkıştı.