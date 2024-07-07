Emekli polis memuru Ömer Şan denizde boğularak hayatını kaybetti

Ankara'da yaşayan emekli polis memuru, eski başbakan korumalarından Ömer Şan (75) ailesiyle birlikte Antalya'ya tatile geldi. Geçen hafta eşi, oğlu ve torunlarıyla birlikte denize kenarına gitti. Serinlemek için sığ suda beline kadar denize girdi. Sol kolu omzundan kırık olan Şan, hareketsiz kaldı. Bunu gören oğlu Mehmet Şan, yüzerek yanına gitti. Babasını hemen kıyıya çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Ömer Şan, çabalara rağmen kurtarılamadı.

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