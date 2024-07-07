SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Şişli'de motosiklet artçısı sara nöbeti geçirip İETT otobüsünün önüne düştü!

İstanbul Şişli’de korkunç bir olay yaşandı. Motosiklet artçısı Mehmet Şanverdi, sara nöbeti geçirip İETT otobüsünün önüne düştü. Şanverdi ambulansla hastaneye kaldırılırken İETT otobüsünün kamera kayıtları incelemeye alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 16:48 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 16:48
Şişli’de motosiklet artçısı sara nöbeti geçirip İETT otobüsünün önüne düştü!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kaza, 14.00 sıralarında Barbaros Bulvarı, Zincirlikuyu metrobüs durağı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Akman'ın kullandığı motosiklette artçı olan Mehmet Şanverdi, Levent'ten Beşiktaş istikametine doğru gittikleri sırada sara nöbeti geçirdi. Motosikletten düşen Şanverdi, İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Başını yere çarpan Şanverdi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şanverdi, ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüsün kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, İETT şoförünü ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

"EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRİP YERE DÜŞTÜ"
Motosiklet sürücüsü Emrah Akman "Arkadaşımla motosiklet ile seyir halinde geliyorduk. Kendisi arkamda epilepsi nöbeti geçirip bayılmış sanırım. Yere düştü. Otobüsçü şoför abi de kendisini görmeyip üzerinden geçmiş. Ama geçip geçmediği net değil. Polisler şuan kamera kaydına bakıyor. Ben de tam göremedim. Şuan onu bulmaya çalışıyorlar. Arkadaşım da hastanede şuan durumu iyi" dedi.

"DÜŞÜNCE ARABANIN ALTINA GİRMİŞ"
İsmini vermek istemeyen İETT şoförü "Kaza, ben cebe girerken arkadaş sol taraftan motorun üzerinden düşmüş. Düşünce arabanın altına girmiş. Ben son anda fark ettim. Yolcular bağırdı ve durdum. Düşen kişinin durumu iyi. Polisler konuştu. 'Bir şeyim yok' demiş. Aracın altından değil motordan düşünce kafasını yere vurmuş. Tedbir amaçlı hastaneye götürdüler. Arabanın altına girmedi. Ben durduğumda aracın yan tarafındaydı" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Berlin dönüşünde uçakta önemli açıklamalar! Batı’ya bozkurt tepkisi: Tamamen siyasi bir karar
Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere ABD’ye gidecek! Masada hangi konular var?
Başkan Erdoğan’dan Kayseri’deki provokatif olaylara ve muhalefete sert tepki: Bu mikserlere devlet tokadını attık
Alman’ın bozkurt hazımsızlığı devam ediyor! Merih Demiral’ı hedef gösteren Bild Başkan Erdoğan’ı işaret etti
Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli
İsrail ordusundan itiraf gibi açıklama! 7 Ekim’de Hannibal Protokolü uygulandı: İsrailli sivilleri kim öldürdü?
Akaryakıtta yeni dönem! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! Yılbaşında başlıyor vergi kaybı önlenecek
Sahil ülkeleri sömürgecilere karşı ayakta! Nijer, Mali ve Burkina Faso’dan kritik adım: Türkiye vurgusu dikkat çekti
Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni detay! Gizli tanık Serdar Sertçelik için sahte tutanak! WhatsApp görüşmeleri ifşa oldu
Spor yazarları Hollanda - Türkiye maçını değerlendirdi! Hakeme kırmızı kart Montella’ya değişiklik tepkisi: Büyük bir hataydı
Rishi Sunak 10 Numara’dan nakliye kamyonu ile ayrıldı! İngiliz basını resmen dalga geçiyor: Downing Street’in kedisi Larry beş başbakan devirdi
’Maradonavari’ Avrupa basınından milli yıldızlarımıza büyük övgü! İşte o manşetler
Fenerbahçe’ye süper yetenek: Bu ismi kimse beklemiyordu! İşte ödenecek rakam
Limon nasıl zam şampiyonu oldu? Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan fahiş fiyatla ilgili flaş açıklama: Bahaneleri kalmayacak
SON DAKİKA